Шулерским методом члены правительства попытались узурпировать власть в Молдове, - президент

В судорожных попытках спасти власть представители парламентского большинства идут на бандитские методы, которые являются нонсенсом в мировой политике.

Игорь Додон дал интервью журналистке телеканала RTVI Марианне Минскер. Он заявил, что даже выиграв президентские выборы, он понимал, что это лишь промежуточная победа. Глава государства подчеркнул, что не питал иллюзий найти общий язык с правящим режимом.

Компромисс в этой ситуации невозможен из-за диаметрально разных взглядов на будущее Молдовы. Оппоненты президента видят будущее Молдовы по-своему, это мнение не поддерживается большинством жителей.

На вопрос журналистки о том, есть ли у президента реальная власть, Игорь Додон признал, что полномочий у него меньше, чем у правительства. Однако идти на поводу парламентского большинства он не намерен.

- У меня есть полномочия блокировать некоторые законы, и я это делал. В течение года я не подписывал то, с чем не был согласен, – пояснил президент. - Однако на помощь режиму пришел Конституционный суд, благодаря махинациям которого удалось реализовать намеченное.

По Конституции представителям парламента нужно либо находить общий язык с президентом, либо идти на процедуру импичмента. На последнее они не пойдут, поскольку в этом случае будет решать народ. Рейтинг президента сейчас более 50%. Они понимают, что при их ничтожном рейтинге идти против президента бессмысленно.

- Мои оппоненты нашли шулерский метод через Конституционный суд ограничивать полномочия президента для подписания каких-то указов, – поделился Игорь Николаевич. - Это нонсенс, в мире нет такой практики, и в Молдове никогда не было. Это бандитские методы узурпации власти. Это неприятная ситуация даже не для меня, как президента, а для всей страны в целом. Даже те, кто поддерживал эту проевропейскую власть, они тоже говорят - ребята, что вы делаете...

Участившиеся в этом году случаи антироссийских демаршей президент также объяснил предстоящими парламентскими выборами. У парламентского большинства, представителей Демократической партии, практически нет поддержки населения. По всем опросам у них не более 6-7 процентов.

- Такой низкой поддержки власти за последние десятки лет в Молдове еще не было, – подчеркнул президент. - Чтобы хоть как-то позиционироваться и собрать хотя бы какой-нибудь электорат, власть приняла решение начать жесткую геополитическую конфронтацию.

При этом демократы пытаются “встроиться в струю” существующей в настоящее время конфронтации между Россией и Западом. Но этот подход Игорь Додон назвал недальновидным.

– Это не даст результат, потому что большинство граждан Молдовы, по всем опросам, более 65%, настроены на дружбу с Российской Федерацией, – отметил президент.

Президент: Оппоненты нашли шулерский метод ограничить мои полномочия

Додон назвал причину участившихся антироссийских демаршей

Ранее Марианну Минскер не пустили в Молдову для интервью с президентом. Ее и оператора развернули в аэропорту Кишинева под надуманным предлогом. Однако Игорь Додон сдержал обещание и нашел возможность ответить на вопросы журналистки.