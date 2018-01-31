Норма или предательство: Почему граждане Молдовы отказываются от родины

Как получилась, что наша страна воспринимается совершенно по-разному молодыми людьми и старшим поколением.

Знаменитости, родившиеся в Молдове, не стесняются своей Родины, они просто любят ее!

Вот есть такой известный актер Александр Баширов. Культовый, между прочим, актер, снимался в «Игле» с Цоем, в фильмах «Асса», «Жмурки», «Мама, не горюй!»... Жил в Кишиневе у железнодорожного вокзала, в семидесятых начинал свою творческую карьеру именно на киностудии «Молдова-филм», помощником художника работал! В фильме «Корень жизни» режиссера Николая Гибу ему даже пришлось красить летом целый сад в осенние тона. Когда мы с ним беседовали (Баширов приехал в Кишинев сниматься в кино у Александра Шишкина), он с такой ностальгией вспоминал славные семидесятые кишиневские! Кишинев навсегда остался в его сердце...

Или другой актер, Дмитрий Высоцкий. Недавно снялся в прогремевшей картине «Движение вверх», на его счету десятки ролей в кино. «Скучаю, конечно, по Молдове, - признавался мне Димтрий. - Мне хочется, чтобы в Молдове люди относились друг к другу более чутко и терпимо. Все проходит, все политические катаклизмы, системы, а доброта, любовь — вечны. Надо только почаще вспоминать об этом». Дима закончил здесь 17-ю школу, у него тут родители, брат, он часто приезжает в Кишинев.

Или космонавт Юрий Гидзенко. Три полета в космос, около года там провел. Между прочим, закончил «мою», 59-ю школу, на Буюканах. Тоже признавался мне, что скучает по Молдавии, часто здесь бывает...

Юрий Стоянов, с которым удалось поговорить в Кишиневе, рассказал, как его друг и партнер Илья Олейников всегда с ностальгией вспоминает любимый Кишинев и свою родную 4-ю школу. «Я полюбил Кишинев под впечатлением от рассказов Ильи!» - смеялся тогда Юрий Стоянов.

Олимпийский чемпион Игорь Добровольский мог бы спокойно жить на лаврах в Испании, нет, он вернулся в Кишинев, основал здесь футбольный клуб «Академия», тренирует, тратит свои силы. Деньги и нервные клетки на развитие молдавского футбола.

Николай Лебедев, режиссер знаменитых «Легенда №17» и «Экипажа» тоже родился и вырос в Кишиневе. Здесь он состоялся как личность, чтобы уехать покорять Москву. Всегда с удовольствием возвращается, мы тут с ним пересекаемся...

Знаменитый Владимир Машков как-то просто завернул в Кишинев, чтобы встретиться с друзьями и в очередной раз восхититься молдавской кухней...

К чему я это? А к тому, что хорошие люди, по-настоящему хорошие и творчески одаренные с лихвой никогда не станут стесняться своей «малой родины». Напротив, они будут с гордостью рассказывать, что родились здесь, рассказывать о чудесных людях, с которыми тут их свела судьба, о замечательной молдавской кухне и не менее замечательном вине. Будут приглашать сюда в гости и не только приглашать, но и приезжать с гостями!

А нам почему-то так нравится принижать себя. Мы словно чураемся своей родины, стесняемся места своего рождения, места, в котором родились и выросли, стали теми, кем нас сегодня знают. А, может, если бы Александр Баширов, Игорь Добровольский, Дмитрий Высоцкий, Юрий Гидзенко, десятки и десятки наших известных земляков не родились и не выросли здесь, то не стали бы знаменитыми актерами, режиссерами, космонавтами, певцами и футболистами. Их жизни могли сложиться по-другому. И они это прекрасно понимают. Они не стесняются своей Родины, они просто любят ее.

Леонид РЯБКОВ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Молодежь не отказалась от родины — она не знает, что это такое»

Меня всегда смущали признания в любви к своей родине — они слишком пространные, патетические, никакой конкретикой не отличаются. Я не могу сказать, что люблю Молдову, но легко могу признаться в том, что питаю самые нежные чувства к определенным вещам: воспоминаниям, связанным с этой страной, светлым и замечательным людям, с которыми меня здесь свела судьба. Я люблю национальную кухню и молдавскую культуру, некоторые уголки этого государства. Но не страну — потому что говорить так, значит признаваться в любви чему-то целому со всеми его недостатками, а я эти недостатки не перевариваю.

Перечислять их не буду, перейду к теме. Объясню мысли, которые крутятся в головах у моих сверстников — они совершенно точно имеют представления о мире, отличные от представлений, например, их родителей. Во-первых, само понятие «родина» у моего поколения не в ходу, потому что жизнь молодых людей, не знавших «железных занавесов» и постигших все прелести свободного перемещения по миру, сильно уж отличается. Мы тяжелее привязываемся к месту, мигрируем из одной в страны в другую в поисках той, что полностью соответствует нашим требованиям или мироощущению. Высоко ценим мы не место рождения, но страну, в которой удалось добиться наибольшего успеха. Именно поэтому множество артистов из Молдовы, уехав в Румынию и пробившись там на видные позиции музыкального рыка, начинают позиционировать себя в качестве румынских артистов.

Нельзя обвинять молодых людей в том, что они «отказались от родины — чтобы от нее отказаться, нужно ее иметь. Но нет даже четкого понимания этого понятия.

Мое поколение не просто выросло на чемоданах — оно в них будто родилось. Одной поездки по программе Work and Travel в США порой достаточно, чтобы человек, проведя параллели, пришел к выводу о колоссальной разнице между Молдовой и западным миром. Эта разница настолько велика, что в случае эмиграции тебе приходится познавать мир заново — прошлый даже не вспоминается, перестаешь даже сравнивать. Только вспоминать... И то, как правило, когда накроет ностальгия или воспоминания о людях, которые там, в этом другом мире, остались.

Не факт, что для моих сверстников США станет новой родиной. Она может появиться лет в 40, когда содравший с себя семь шкур соотечественник купит себе домик в Испании. Ну а если уж обо мне речь, то моя родина — это моя семья. Молодая и неусидчивая.

Дмитрий КОБЗАРЬ