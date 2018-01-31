Вот это — захват государства: Как национальное меньшинство силами либералов румынизирует Молдову

Румын в стране — 7 процентов, но именно эта культура навязывается целой стране

Когда молдавскому либералу нечем заняться, он всякий раз обращает свое бесценное внимание на Россию и русских. И русскоязычных. На днях он, вон, снова отметился — похлеще, чем в истории «пьяницами-русскими». Призвал лишить русский язык статуса языка межнационального общения.

- Молдова - единственное постсоветское государство, где этнические меньшинства подвержены постоянному процессу русификации. Это происходит из-за того, что образование для них только на русском языке. Все эти меньшинства встали как бы на сторону русских, хотя большинство населения страны говорит на румынском языке. С политической, лингвистической и культурной точек зрения украинцы, гагаузы и болгары были и остаются своего рода приспешниками русской общины, - заявил Киринчук, и добавил, что либералы «хотят лишить русский язык привилегированного статуса».

Во-первых, давайте откроем Юрию Киринчуку глаза, если это вообще возможно. Начнем с того, что в Молдове есть школы для национальных меньшинств, где образование ведется — внимание! - не на русском языке, а, например, на украинском. Отчего украинцы, гагаузы и болгары «остаются приспешниками русской общины» - я понять не могу. Видимо, Киринчук не бывал на севере Молдовы, который потрясающе многообразен, не был на колоритном и очень своеобразном юге, раз ему везде мерещится «русская община».

Во-вторых, хотелось бы парировать Киринчуку вот таким обстоятельством: Молдова — единственная страна, где национальное меньшинство — румыны (их, согласно переписи населения страны, 7%) - румынизируют все государство. Это у нас в школах изучается история румын — то есть одного этноса, и это у нас переименовали язык и меняют ради него Конституцию. Вот это — факт. А русификация... Оставьте это, господин Киринчук — поездите по Молдове, а не по румынским спортзалам.

Кстати, украинцев в стране всего на 11 тысяч человек меньше, чем румын, но украинизации мы никакой не наблюдаем. Так что кое-кому не мешало бы быть скромнее.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ