Как поступить, если после покупки товара Вы обнаружили у него изъян?

Купили ли Вы одежду и, придя домой, обнаружили, что она Вам не подходит или имеет брак, либо приобретённая обувь вызывает неудобство при ходьбе, Вы имеет право вернуть товар в течение 14 дней, при условии предъявления кассового чека. Если проблема не разрешена продавцом, у которого Вы приобрели данный товар, в ситуацию могут вмешаться инспекторы по защите прав потребителей, которых следует уведомить и в том случае, когда приобретённый товар имеет какие-либо несоответствия заявленным качествам. В прошлом году в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (АЗППНР) поступило почти 2500 жалоб. Свыше 2300 из них были разрешены, а остальные находятся в процессе рассмотрения.

Как рассказал IPN директор АЗППНР Юрие Еремия, большинство жалоб было зарегистрировано во втором полугодии. Часть жалоб была связана с неправильной маркировкой продуктов. Другие касались товаров, несоответствующих заявленным качествам, а также продуктов с истёкшим сроком годности. При подаче жалобы лицо должно представить кассовый чек ​​или договор о предоставлении услуг, подтверждающие факт покупки товара или услуги у конкретного экономического оператора.

Некоторые товары после их покупки уже не могут быть возвращены. К ним относятся ювелирные изделия, нижнее бельё и постельные принадлежности, чулки, зубные щётки, расчёски, заколки, бигуди, пинцеты, электробритвы. Также не могут быть возвращены парфюмерия и косметика, ткани из хлопка, льна, шерсти или шёлка. Нельзя вернуть продавцу кабели, строительные и отделочные материалы, посуду и столовые приборы, изделия для хранения и транспортировки продуктов питания. Это же касается товаров бытовой химии, пестицидов и агрохимикатов, изделий для профилактики и лечения некоторых болезней в домашних условиях, линз очковых и т. д. Игрушки также не могут быть возвращены.

Не могут быть возвращены, но могут быть отремонтированы в случае поломки автомобили и мотовелотовары, прицепы и агрегаты к ним, иные средства механизации сельскохозяйственных работ, прогулочные суда и иные плавсредства. Эта категория также включает в себя бытовую технику, радиоэлектронную аппаратуру, бытовую вычислительную и множительную технику, фотоаппаратуру, телефонные аппараты, электромузыкальные инструменты, бытовое газовое оборудование и устройства.

В случае продуктов, которые могут быть возвращены, потребитель имеет в своём распоряжении 14 дней со дня покупки. Потребитель должен в обязательном порядке предъявить кассовый чек. Продукт должен находиться в хорошем состоянии, не иметь механических повреждений или следов ударов. На одежде должен присутствовать ярлык, она не должна носить следы носки. Потребитель может требовать замены продукта другим того же качества, если же его не устраивают цвет, форма и т. д., то он может потребовать возврата денег. Если человек купил рубашку, а затем обнаружил, например, что её цвет не подходит под цвет костюма, он может попросить обменять её на рубашку другого цвета. Если замена продукта невозможна, потребитель вправе потребовать возврата денег. Согласно закону, деньги должны быть возвращены потребителю в день возврата продукта.

Потребитель может потребовать возврата продуктов в случае их несоответствия требованиям, если у продукта после покупки обнаружился дефект, либо этот дефект появился в процессе использования, но не по вине потребителя. В случае продуктов, на которые выдаётся гарантия, потребитель имеет право на бесплатный ремонт повреждённого товара, и на период ремонта, в трёхдневный срок, продавец обязан временно предоставить потребителю другой продукт. Например, если сломалась стиральная машина, на время ремонта она должна быть временно заменена другой стиральной машиной. В случае крупногабаритных товаров расходы по их транспортировке несёт продавец. Необходимо соблюдать срок ремонта, в противном случае взыскивается штраф в пользу потребителя.

В случае товаров, приобретённых в рассрочку, потребитель пользуется теми же правами, что и в случае других товаров. Если потребитель купил в рассрочку телефон у экономического оператора, за счёт кредита, взятого у микрофинансовой компании, а неисправный телефон не удалось отремонтировать или заменить, потребителю возвращается та же сумма, которую он заплатил наличными.

Как отмечает АЗППНР, одни представители бизнеса открыты для решения проблем по взаимному согласию, другие не торопятся давать ответ в течение 14 дней, рассчитывая, что гражданин сам откажется от своего запроса. Если экономический оператор не соблюдает закон, то гражданин вправе подать жалобу в АЗППНР. Затем он, вместе с инспектором, должен будет посетить оператора и потребовать у него возврата стоимости приобретённого товара.