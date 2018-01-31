Молдаван в Израиле меньше, чем в Италии, но переводов от них в десять раз больше

Из стран с относительно небольшим числом молдавских граждан, находящихся на работе, таких как Израиль, объем денежных переводов в Молдову больше, чем из Италии, где число молдаван в десять раз больше. До конца 2017 года объем денежных переводов из Италии физическим лицам из Республики Молдова составил 74,5 млн. долларов, по сравнению с 106,7 млн. долларов из Израиля. Экономический журналиста Влад Берку объясняет этот факт тем, что часть граждан Республики Молдова, выехавших в Италию, обосновались там, забрали с собой семьи и не переводят деньги домой как в прошлые годы, передает IPN.



В ходе передачеи„15 minute de realism economic” реализованной ИРСИ Viitorul и Радиостанцией Свободная Европа, Влад Берку отметил, что, несмотря на то, что объем денежных переводов составляет миллиарды долларов (1,2 млрд. долларов в 2017 году), лишь небольшая часть этих денег вложена в экономику. В отсутствии анализа, трудно сказать, как тратятся деньги, полученные населением из-за рубежа.





Известно, что часть переводов была вложена на протяжении семи лет в 1136 проектов, которые получили поддержку от государства в сумме 213,4 млн. леев в рамках Программы PARE 1+1 по привлечению денежных переводов в экономику. За время существования Программы PARE 1+1, переводы составили 9,5 млрд. долларов.



Влад Берку добавил, что денежные переводы в пользу физических лиц были и останутся в среднесрочной перспективе одним из двигателей роста молдавской экономики путем стимулирования потребления, источника благосостояния населения, хотя и падающего. Доля трансфертов в доходах населения снизилась с 18% в третьем квартале 2014 года до 14,6% в тот же период 2017 года.



Журналист сказал, что необходимо обширное исследование, которое покажет, как используются переводы и что происходит с молдавскими общинами из разных стран.