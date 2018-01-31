Олег Крецул назначен Президентом Параолимпийского Комитета Молдовы

Заслуженный мастер спорта по дзюдо возглавил Параолимпийский Комитет Республики Молдова.

"В начале года, по результатам выборов, я был утвержден Президентом Паралимпийского Комитета Республики Молдова. Эта должность не только почётна, но и очень ответственна- она ставит передо мной новые задачи, открывает новые перспективы.

Я надеюсь, что при поддержке друзей и единомышленников, у нас получится помочь людям с ограниченными возможностями найти новый смысл в жизни, реализовать себя в спорте и вывести паралимпийское движение в стране на новый уровень." - отметил спортсмен на своей страничке в facebook.

Олег Крецул, заслуженный мастер спорта по дзюдо. Родился 21.02.1975 в Кишинёве. Заниматься дзюдо начал с 10 лет у Колпащикова Леонида Фёдоровича.

Становился неоднократным победителем и призёром Международных и Всесоюзных турниров по дзюдо и самбо. В 15 лет становится бронзовым призёром Спартакиады школьников СССР и выполняет норматив Мастера спорта СССР. В 16 лет занимает 1 место на первенстве СССР среди юниоров. В 1996 году, в возрасте 21 года, становится Вице-Чемпионом Европы по дзюдо и выполняет норматив Мастера спорта международного класса. Участник Олимпийских игр в Атланте (1996).

В 1997 году женится и, спустя лишь 9 дней, попадает в автокатастрофу, в которой погибает его молодая супруга, а он, в результате многочисленных травм лица, лишается полностью зрения. Через какое-то время он вновь вернулся в дзюдо, этот вид спорта стал для него отныне паралимпийским.

Хронология Международных последующих официальных стартов:

2001 - Чемпионат Европы (Уфа, Россия)- 1 место.

2001 – Кубок Мира

(Рио-де-Жанейро, Бразилия) – 1 место.

2002 - Чемпионат Мира

(Рим, Италия) - 1 место.

2003 - Чемпионат Мира,

Всемирные игры слепых Квебек, Канада) – 1 место

2004 - Паралимпийские игры

(Афины, Греция) – 2 место.

2005 - Чемпионат Европы

(Роттердам, Голландия) – 1 место.

2006 – Чемпионат Мира

(Броммат, Франция) – 2 место.

2007 – Чемпионат Европы

(Баку, Азербайджан) – 2 место.

2007 – Чемпионат Мира,

Всемирные игры слепых (Сан-Паоло, Бразилия) – 1 место.

2008 – Паралимпийские игры

(Пекин, Китай) – 1 место.

2009 – Чемпионат Европы

(г.Дебрецен,Венгрия) – 1 место.

2010 –Чемпионат Мира (Анталия Турция) – 1место.

Лондонской олимпиаде 2012 г.

Также молдавским болельщикам хорошо знаком Международный турнир по дзюдо "Кубок Олега Крецула", который является ежегодным и успел пройти уже два раза.