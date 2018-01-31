Олег Крецул назначен Президентом Параолимпийского Комитета Молдовы

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Спорт
Заслуженный мастер спорта по дзюдо возглавил Параолимпийский Комитет Республики Молдова.
"В начале года, по результатам выборов, я был утвержден Президентом Паралимпийского Комитета Республики Молдова. Эта должность не только почётна, но и очень ответственна- она ставит передо мной новые задачи, открывает новые перспективы.
Я надеюсь, что при поддержке друзей и единомышленников, у нас получится помочь людям с ограниченными возможностями найти новый смысл в жизни, реализовать себя в спорте и вывести паралимпийское движение в стране на новый уровень." - отметил спортсмен на своей страничке в facebook.
Олег Крецул, заслуженный мастер спорта по дзюдо. Родился 21.02.1975 в Кишинёве. Заниматься дзюдо начал с 10 лет у Колпащикова Леонида Фёдоровича.
Становился неоднократным победителем и призёром Международных и Всесоюзных турниров по дзюдо и самбо. В 15 лет становится бронзовым призёром Спартакиады школьников СССР и выполняет норматив Мастера спорта СССР. В 16 лет занимает 1 место на первенстве СССР среди юниоров. В 1996 году, в возрасте 21 года, становится Вице-Чемпионом Европы по дзюдо и выполняет норматив Мастера спорта международного класса. Участник Олимпийских игр в Атланте (1996).
В 1997 году женится и, спустя лишь 9 дней, попадает в автокатастрофу, в которой погибает его молодая супруга, а он, в результате многочисленных травм лица, лишается полностью зрения. Через какое-то время он вновь вернулся в дзюдо, этот вид спорта стал для него отныне паралимпийским.
Хронология Международных последующих официальных стартов:
2001 – Кубок Мира
(Рио-де-Жанейро, Бразилия) – 1 место.
2002 - Чемпионат Мира
(Рим, Италия) - 1 место.
2003 - Чемпионат Мира,
Всемирные игры слепых Квебек, Канада) – 1 место
2004 - Паралимпийские игры
(Афины, Греция) – 2 место.
2005 - Чемпионат Европы
(Роттердам, Голландия) – 1 место.
2006 – Чемпионат Мира
(Броммат, Франция) – 2 место.
2007 – Чемпионат Европы
(Баку, Азербайджан) – 2 место.
2007 – Чемпионат Мира,
Всемирные игры слепых (Сан-Паоло, Бразилия) – 1 место.
2008 – Паралимпийские игры
(Пекин, Китай) – 1 место.
2009 – Чемпионат Европы
(г.Дебрецен,Венгрия) – 1 место.
2010 –Чемпионат Мира (Анталия Турция) – 1место.
Лондонской олимпиаде 2012 г.
Также молдавским болельщикам хорошо знаком Международный турнир по дзюдо "Кубок Олега Крецула", который является ежегодным и успел пройти уже два раза.
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