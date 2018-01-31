Подлинная реформа юстиции требует участия всего общества

Для того, чтобы провести настоящую реформу системы правосудия, необходимо привлечь к участию все общество. Эта реформа не должна восприниматься на общем уровне.



Мнения по этой проблеме были высказаны в эфире передачи «Фабрика» на канале Publika TV, сообщает IPN.

Представитель Демократической партии, юрист Виталий Гэмурарь считает, что любая реформа судебной системы вызывает в обществе противоположные взгляды, и люди ищут, в чьих интересах проводится такая реформа. «Нам нужно понять, что каждый этап требует изменений, а участие всего общества может привести к общему знаменателю», – заявил Виталий Гэмурарь.

Председатель молодежной организации Демократической партии, доктор права Александр Кауя утверждает, что нельзя отрицать изменения, которые произошли в судебной системе с 2011 по 2017 год. «Мне бы хотелось, чтобы подход не был обобщенным. Важно восприятие наших сограждан, но когда средства массовой информации и НПО говорят, что нет никакой реформы юстиции или она плохого качества, и это транслируется по разным каналам, естественно, это влияет на гражданина, который никогда не был в суде», – отметил Александр Кауя.

Министр юстиции Александр Тэнасе заявил во вторник на пресс-брифинге, что реструктуризация судебной системы станет одним из приоритетных направлений будущей стратегии реформы правосудия, которая будет утверждена парламентом на следующие пять лет.