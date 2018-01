Интересное Когда в Молдове появится список продуктов с ГМО? В 2004 г. независимая международная организация Green Peace начала составлять «чёрные» списки производителей, которые вводят потребителей в заблуждение, заявляя о том, что они не используют ГМО при изготовлении своей продукции. Потом к Green Peace присоединились различные общественные организации в разных странах, продолжая эту работу. Уже есть и «белые» списки продуктов без трансгенов. Молдова в этом отношении пока продолжает оставаться terra incognita. Производство продуктов с ГМО растёт Однако нет универсальных списков, которые были бы актуальны в любой стране, потому что международные компании часто выпускают под одной торговой маркой продукты, которые отличаются, в зависимости от рынка, где действуют разные стандарты. И вспомним о недавнем скандале в странах Восточной Европы, которые входят в ЕС, по поводу двойных стандартов в продуктах питания даже в рамках Евросоюза. Молдова не входит в этот круг и относится к странам «третьего мира». Поэтому можно представить, что поставляется на наш рынок, если чехов и поляков так «надувают». Кроме того, как отмечается на сайте Green Peace, под давлением потребителей всё больше компаний отказываются использовать в своём производстве трансгены, т.е. некоторые фигуранты «чёрных» списков со временем исправляются. Однако если в целом в мире увеличивается распространение ГМО-культур, то не может не расти и производство продуктов из них, которые попадают в магазины. Мы писали о том, что еще в 2004 г. в Молдове были отобраны на Центральном рынке Кишинёва всего лишь девять образцов соевой муки и шрота и отправлены на исследование в Великобританию. Из них только два – произведенные в Молдове и Нидерландах – были получены из не модифицированной сои. И никакой маркировки об этом, конечно, не было. Какие продукты нас подстерегают в магазинах сегодня, никто не знает. Давайте ориентироваться по ситуации в соседних странах, потому что наша вряд ли намного лучше. Например, в России ещё в 2004 г. исследования показали, что от 40 до 50% из отобранных для анализов продуктов содержали ГМО. В настоящее время доступна следующая информация, которую следует внимательно изучить, прежде чем идти в магазин, ведь наверняка вы не предполагали, что в чае, кофе, шоколадных батончиках и других широко разрекламированных товарах есть несущие риск здоровью трансгены. «Чёрный» список продуктов, содержащих ГМО Компания-производитель Unilever: Lipton (чай)

Brooke Bond (чай)

Беседа (чай)

Calve (майонез, кетчуп)

Rama (масло)

Пышка (маргарин)

Delmy (майонез, йогурт, маргарин)

Algida (мороженное)

Knorr (приправы) Компания-производитель Nestle: Nescafe (кофе и молоко)

Maggi (супы, бульоны, майонез, приправы, картофельное пюре)

Nestle (шоколад)

Nestea (чай)

Nesquik (какао)

Сухая молочная смесь Nestogen Компания-производитель Kellog's: Corn Flakes (хлопья)

Frosted Flakes (хлопья)

Rice Krispies (хлопья)

Corn Pops (хлопья)

Smacks (хлопья)

Froot Loops (цветные хлопья-колечки)

Apple Jacks (хлопья-колечки со вкусом яблока)

All-bran Apple Cinnamon/ Blueberry (отруби со вкусом яблока, корицы, голубики)

Chocolate Chip (шоколадные чипсы)

Pop Tarts (печенье с начинкой, все вкусы)

Nutri-grain (тосты с наполнителем, все виды)

Crispix (печенье)

Smart Start (хлопья)

All-Bran (хлопья)

Just Right Fruit & Nut (хлопья)

Honey Crunch Corn Flakes (хлопья)

Raisin Bran Crunch (хлопья)

Cracklin' Oat Bran (хлопья) Компания-производитель Hershey's: Toblerone (шоколад, все виды)

Mini Kisses (конфеты)

Kit-Kat (шоколадный батончик)

Kisses (конфеты)

Semi-Sweet Baking Chips (печенье)

Milk Chocolate Chips (печенье)

Reese's Peanut Butter Cups (арахисовое масло)

Special Dark (темный шоколад)

Milk Chocolate (молочный шоколад)

Chocolate Syrup (шоколадный сироп)

Special Dark Chocolate Syrup (шоколадный сироп)

Strawberry Syrop (клубничный сироп) Компания-производитель Mars: M&M's

Snickers

Milky Way

Twix

Nestle

Crunch (шоколадно-рисовые хлопья)

Milk Chocolate Nestle (шоколад)

Nesquik (шоколадный напиток)

Cadbury (Cadbury/Hershey's)

Fruit & Nut Компания-производитель Heinz: Ketchup (regular & no salt) (кетчуп)

Chili Sauce (Чили соус)

Heinz 57 Steak Sauce (соус к мясу) Компания-производитель Hellman's: Real Mayonnaise (майонез)

Light Mayonnaise (майонез)

Low-Fat Mayonnaise (майонез) Компания-производитель Coca-Cola: Coca-Cola

Sprite

Cherry Coca

Minute Maid Orange

Minute Maid Grape Компания-производитель PepsiCo: Pepsi

Pepsi Cherry

Mountain Dew Компания-производитель Frito-Lay/ PepsiCo: ГМ-компоненты могут содержаться в масле и других ингредиентах Lays Potato Chips (чипсы)

Cheetos (чипсы) Компания-производитель Cadbury/ Schweppes: 7-Up

Dr. Pepper Компания-производитель Pringles (Procter&Gamble): Pringles (чипсы со вкусами Original, Low Fat, Pizza-licious, Sour Cream & Onion, Salt & Vinegar, Cheezeums) Компания-производитель Bonduelle: фасоль, кукуруза, зеленый горошек Компания-производитель Gallina Blanca: супы «Галина Бланка» Компания-производитель Ehrmann: йогурты Где ещё искать трансгены? По информации сайта «Медицинская правда», если внимательно читать этикетки на продуктах питания, то можно косвенно определить вероятность содержания ГМО в продукте. Если на маркировке стоит отметка, что продукт произведен в США и в его составе есть соя, кукуруза, рапс или картофель, то, скорее всего, он содержит ГМ-компоненты. Вообще большинство продуктов, в основе которых находится соя, могут быть трансгенными. Если на этикетке в составе перечисленных ингредиентов значится растительный белок, это - наверняка соя и очень вероятно - трансгенная. Часто ГМО могут скрываться за индексами «E». Необходимо знать, в каких именно E-добавках могут содержаться ГМО или их производные. Прежде всего это - соевый лецитин (E 322), который связывает воду и жиры вместе и используется, как жировой элемент в молочных смесях, печеньях, шоколаде; рибофлавин b2 (E 101 и E 101а) может быть произведен из ГМ-микроорганизмов, добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание и продукты для снижения веса; пищевой краситель, а для безалкогольных напитков и эмульгатор (E 150) и стабилизатор ксантановая камедь (E 415) также могут быть произведены из ГМ-зерна. Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты - E 153, E 160d, E 161c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951. Иногда на этикетках названия добавок указывается только словами, поэтому в них также нужно уметь ориентироваться. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся компоненты. Соевое масло используется в соусах, пастах, пирожных и хорошо прожаренной еде в форме жира, чтобы придать улучшить вкус и качество. Растительное масло или растительные жиры чаще всего содержатся в печенье, зажаренной еде типа чипсов. Мальтодекстрин - вид крахмала, который действует как «основной агент», используется в детском питании, порошковых супах и порошковых десертах. Глюкоза или глюкозный сироп - сахар, который может быть произведен из кукурузного крахмала, используется как подсластитель. Содержится в напитках, десертах и еде быстрого приготовления. Декстроза, подобно глюкозе, она может быть произведена из кукурузного крахмала. Используется в пирожных, чипсах и печенье для достижения коричневого цвета. Также используется как подсластитель в высокоэнергетических спортивных напитках. Аспартам, аспасвит, аспамикс - подсластитель, который может быть произведен при помощи ГМ-бактерии, ограничен к применению в ряде стран, обладает побочными эффектами – может привести к потере сознания. Аспартам содержится в газированной воде, диетических газированных напитках, жвачке, кетчупах и т.д. Российские защитники прав потребителей ещё выпустили список отечественных производителей, чья продукция содержит трансгены. В нём больше всего было мясоперерабатывающих предприятий, т.к. в колбасе содержится соя, в основном, трансгенная. Думаете, в молдавской колбасе нет трансгенной сои? В Молдове уже есть лаборатория Как сообщает на своём сайте Green Peace, в связи с неоправданным риском для здоровья во многих европейских странах, например в Великобритании, Франции и Германии, большинство крупных торговых компаний и основные производители продуктов питания решили, что их товар не будет содержать ГМО. И куда тогда продукты с трансгенами будут отправлены? Туда, где их сложнее определить, т.е. в бедные страны. В Молдове наконец-то открыли лабораторию молекулярной биологии, которая может определять ГМО в пищевых продуктах. Она начала работать в прошлом году, в составе Центра карантинной идентификации, арбитража и дезинфекции продукции. Но её возможности в отношении трансгенов практически не востребованы. Как рассказала NOI.md директор центра Татьяна Ротарь, в июне 2017 г. лаборатория была аккредитована и уже может делать анализы на определение ГМО в различных продуктах. А так как с сентября Национальный центр по аккредитации MOLDAC имеет международное признание, то, получается, что и сертификат лаборатории тоже получил международное признание. За это время на определение трансгенов в лабораторию поступили всего лишь три заявки. Это была соя, по поводу которой обратились непосредственно экономические агенты. Результаты дали в том числе и положительный ответ, т.е. в сое были обнаружены ГМО. Стоимость анализа – 1800 леев. Для этого используются одноразовые импортные реактивы, их завоз обходится достаточно дорого. Однако изначально стоимость анализа была ещё выше, но после аккредитации были найдены другие поставщики реактивов. «Это - достаточно сложный анализ, который проводится в несколько этапов и длится около одной недели, - говорит Татьяна Ротарь. - Мы можем принять до 10-20 проб в день. За один день можем подготовить и запустить в работу до 10 образцов продукции. Пока они проходят тестирование на одном аппарате, можно подготовить другие пробы и на второй день их поставить на «конвейер». Оборудование, которое у нас есть, позволяет увеличивать и уменьшать по требованию число проб, которые у нас есть в работе. Если будет большой спрос на тестирование продукции на наличие ГМО, то ещё наберём персонал. Сегодня непосредственно анализами занимаются два специалиста. Они проходили стажировку в Израиле, Румынии, Польше и Молдове (в институтах). Один из этих специалистов является доктором наук, а второй пока ещё учится в докторантуре. Тема ГМО – вроде бы актуальная для всех, но активности среди экономических агентов нет. А ведь возможность тестирования продукции на трансгены особенно актуальна для тех, кто занимается импортом и экспортом. Лаборатория готова работать с производителями. В зависимости от заявок и их количества, мы будем расширять спектр работы лаборатории». Изначально продукты, содержащие ГМО, были заявлены как способ накормить всё увеличивающееся население Земли. Однако некоторые специалисты высказывают мнение о том, что трансгены разрабатываются как биологическое оружие, средство сдерживания роста народонаселения и средство подрыва продовольственной безопасности стран. Есть и «белый» список В июне 2017 г. в Австралии был опубликован новый список продуктов, не содержащих ГМО. Независимый неприбыльный альянс The GM–FreeAustraliaAlliance Incпомогает потребителям узнавать о свободных от трансгенов продуктах. Его составители подчеркнули, что список продуктов, не содержащих ГМО 2017 года, включает в себя многие бренды, которых не было в предыдущих списках. Ознакомиться с ним можно под данной статьёй. Представитель The GM–FreeAustraliaAlliance Inc Джессика Харрисон в одном из интервью сообщила, что растущая осведомленность потребителей о генетических модификациях в продуктах питания повышает спрос как на обычные, так и на органические продукты, поддерживая их производителей и в то же время оказывая давление на производителей продуктов питания, содержащих ГМО. Более чем 50 тыс. жителей Австралии, Новой Зеландии и тихоокеанских островов объединились в группы потребителей, которые ищут продукты без ГМО. Такой список продуктов помогает потребителям сделать осознанный выбор. Молдавские производители могли бы добровольно отдать свою продукцию для тестирования на содержание ГМО. И получив протокол испытаний, подтверждающий отсутствие трансгенов, могли бы маркировать свою продукцию знаком «Без ГМО» или «GM–Free» (для экспорта). Такую продукцию можно продавать дороже и найти для неё нишу на экспортных рынках. Уверена, что спрос на неё будет. Кроме того, это послужит прекрасным инструментом маркетинга. Хорошо бы, чтобы правительство подготовило соответствующие изменения в нормативной базе, в которой была бы утверждена такая маркировка, в том числе и графический символ, и определены правила для получения права так маркировать свою продукцию. В настоящее время молдавское законодательство лишь обязывает производителей указывать, если содержание ГМО в продукте не менее 1% от общей массы, что не соблюдается. Зачастую они сами не знают, какого качества продукт выпустили на рынок. Кроме того, сегодня кто угодно лепит на этикетку «Без ГМО», не имея на то никаких оснований и, по сути, обманывая потребителей. Например, в магазинах можно увидеть питьевую воду «Без ГМО», что просто абсурдно, т.к. в воде не может быть ГМО. Учитывая масштабы производства загрязнённой трансгенами продукции, в Молдове следовало бы в первую очередь на уровне государства обезопасить от неё детей. Научные опыты на крысах показывают, что ГМО-продукты приводят к бесплодию, а цель так называемой «мировой элиты» – как известно, сократить население планеты. Поэтому было бы хорошо обязать поставщиков, которые участвуют в тендерах по госзакупкам продуктов питания для школ, детских садов и армии, в пакет тендерных документов включать протокол испытания из упомянутой лаборатории Центра карантинной идентификации, арбитража и дезинфекции продукции, подтверждающий чистоту продукта. Например, в Москве с 2006 г. действует запрет на приобретение и производство ГМО-продуктов за счет средств города в рамках госзакупок для детских садов и школ. Также в РФ введена государственная регистрация генетически модифицированных организмов и продукции, полученной с их применением. Неплохо было бы такую регистрацию ввести и в Молдове. Новый проект NOI.md Редакция NOI.md объявляет о начале кампании по исследованию основных продуктов питания, производимых в нашей стране, на предмет содержания в них ГМО. Мы будем приобретать в магазинах за счет редакции разные группы продуктов и отдавать их на испытания в недавно открывшуюся лабораторию по определению ГМО в пищевых продуктах в составе Центра карантинной идентификации, арбитража и дезинфекции продукции. О полученных результатах будем регулярно информировать читателей.

