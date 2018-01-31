Дьяков рассказал о планах ДПМ после парламентских выборов

После парламентских выборов, которые состоятся в этом году, Демократическая партия станет столпом власти и проведет переговоры со всеми, кто пройдет в парламент.



Заявление было сделано почетным председателем Демократической партии Дмитрием Дьяковым в эфире передачи «Punctul pe azi» на канале TVR Moldova, сообщает IPN.

Дмитрий Дьяков говорит, что Демократическая партия в любом случае останется у власти. Он утверждает, что ДПМ готова сотрудничать с любой партией. «Демократическая партия станет столпом власти и проведет переговоры со всеми партиями, которые пройдут в парламент. Не забывайте, что помимо партий в парламенте будут 50 независимых депутатов», – уточнил Дмитрий Дьяков.

По мнению политика, есть 2-3 партии, которые смогут набрать голоса по избирательным округам, сформированным в результате введения смешанной избирательной системы, и среди них будет ДПМ. «Многие люди будут голосовать за партии, которые предложат согласованную программу управления для решения существующих проблем», – подчеркнул Дьяков.

Журналист Игорь Волницкий считает, что в контексте парламентских выборов нынешнего года совершается попытка поляризации общество по ряду четких критериев: по геополитическому критерию, по критерию государственники-унионисты и критерию олигархи-антиолигархи. «Следующие 2-3 месяца будут решающими с точки зрения поляризации общества. Принцип, по которому будет поляризовано общество, определит конечный результат для тех или иных партий», – считает Игорь Волницкий.

По его мнению, независимо от принципов поляризации общества, в состав парламента войдут Партия социалистов, Демократическая партия и проевропейская правая оппозиция (Партия Действие и солидарность, Платформа Достоинство и правда)