Комментируя решение местных властей пяти молдавских сел выступить за объединение с Румынией, председатель ассоциации примаров Гагаузии Николай Готишан заявил новостному порталу Gagauzinfo.MD, что в автономии такой сценарий полностью исключен.

В Гагагузии прокомментировали выступление некоторых молдавских сел за "унирю"

Николай Готишан считает, что принятие такого решения руководством семи молдавских сел выходит за рамки их компетенции и действующего законодательства.

«Внешняя политика не является компетенцией местных органов власти и находится за пределами правового поля. Скорее всего, это какая-то политическая игра и временное было помутнение общественного разума. В Гагаузии это исключено», - сказал примар села Бешгиоз Николай Готишан.

По его словам, подобные заявления руководства молдавских сил и некоторых политиков о присоединении к Румынии, являются невозможными для реализации и делаются лишь затем, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем.

Ранее стало известно, что семь населенных пунктов Молдовы приняли символическую Декларацию об объединении с Румынией. Речь идет о населенных пунктах Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Бардар, коммуне Опачь Каушанского района и Новые Русешты Яловенского района. Названия еще двух сел, в которых принята декларация, пока неизвестны.