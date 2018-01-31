Виктор Степанюк: «И большая, и малая униря – наша общая трагедия»

Николай Менюк

159-ю годовщину так называемой малой унири Молдавского государства и Цара Ромыняскэ в январе 1859 года отметили по обе стороны Прута. 24 января в Яссах несколько сот человек, развернув огромный триколор, сплясали «хору унирий» вокруг памятника Александру Иоану Куза. В акции приняла участие и молдавская делегация, в составе которой были врио мэра Кишинева Сильвия Раду и министр культуры Моника Бабук. В Кишиневе либералы во главе с Михаем Гимпу провели свою «хору» вокруг бюста господаря Молдовы, установленного на одноименной улице на Ботанике. В трех молдавских селах советники проголосовали за символическое объединение страны с Румынией. Однако немало в молдавском обществе и тех, кто выражает другое мнение, считая эти события трагическими в истории нашего народа и личной драмой Александру Иоана Куза.

Что произошло в середине XIX века на территории Молдавского княжества и кем считать Александру Иоана Куза: национальным героем или жертвой? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал доктор исторических наук, политолог, декан факультета международных отношений и политических наук института международных отношений Молдовы Виктор Степанюк.

Как появилась идея создания Дакии-Румынии

- Александру Иоан Куза – чрезвычайно противоречивая фигура в истории Молдовы и Румынии. На начальном этапе революций 1848 года, которые охватили Францию, Германию, Италию, оказали влияние на события в Валахии (Цара Ромыняскэ) и запрутской Молдове, целью была демократизация общества. На первой линии находились либералы, которые хотели ограничить монархию, развить парламентскую демократию, расширить свободы и права среднего класса, малого боярства и простого народа. В Цара Ромыняскэ эта революция победила. В Молдавском княжестве события 1848 года проходили более драматично. Революционеры не смогли победить, но создали партию Partida Natională и стали выступать за объединение Молдовы и Цара Ромыняскэ. Эти процессы завершились в 1859-1961 годах ликвидацией молдавской государственности.

Идея объединения двух княжеств, к сожалению, была заложена в Органических регламентах 1830 года, которые в Цара Ромыняскэ вступили в силу в 1831 году, а в Молдове – в 1832-м. В 1848 году в княжествах появились политические силы, выступающие за объединение. Идея продвигалась по разным причинам. Валахи осознали, что Молдова ослаблена после потери почти 60 процентов своей территории, которые она имела во времена Штефана чел Маре (Буковина отошла к Австрии в 1775 году, Бессарабия к России - в 1812-м), и у них появилось желание ее аннексировать. В этих условиях боярство, народ и господарь Молдовы Михай Стурдза чувствовали себя очень неуютно. Более того, боярство ждало от господаря совместных с Россией, Францией и другими крупными европейскими государствами действий по возврату земель. Стурдзу часть боярства и госчиновников призывала еще до событий 1848-1849 годов отправиться к российскому царю Николаю I и добиться возвращения Бессарабии. Эта часть молдавской политической элиты считалась консервативной, поскольку ратовала за сохранение существующего строя и усиление монархии. Либералы же во главе с главным идеологом Михаем Когылничану стали продвигать идею унири. Унионисты считали, что страна ослаблена и потому нужно создать более крупное государство, которое планировали назвать Дакией или Румынией.

В 1848 году Михай Стурдза сумел остановить в Молдове революцию, которая победила в Цара Ромыняскэ. Тем временем к группировке Когылничану присоединилась часть молдавских пыркэлабов – руководителей цинутов (регионов) Молдовы. Одним из них был Александру Иоан Куза. Хороший оратор, он стал одним из руководителей унионистского движения.

Интересы Франции и России

После проигранной Крымской войны 1854 года позиции России в Молдове ослабли, чем воспользовалась Франция, усилив свое влияние. Сейчас все больше обнародуется документов, свидетельствующих о том, что Париж добивался объединения двух княжеств, чтобы новое государство было форпостом против Турции и России. Россия преследовала те же цели, намереваясь создать в лице объединенного государства форпост против Турции и Запада. Идею создания государства наподобие большой Греции продвигал Потемкин еще в годы правления Екатерины II. По иронии судьбы князь, возвращаясь из похода, умер на молдавской земле.

На каком-то этапе в России от идеи отказались, но в 1830-1848 годах Санкт-Петербург вновь проявил заинтересованность в создании путем объединения двух княжеств более сильной страны, дружественной к восточном соседу. К этому подталкивали неоднократные обращения к России на протяжении нескольких веков господарей Валахии и Молдовы с просьбой взять их под свое покровительство. Россия, как и Франция, продвигала свои геополитические интересы. Турция этому сопротивлялась, поскольку княжествами ей легче было легче управлять по отдельности. Ни одна из этих великих держав не думала о национальных интересах и идентичности народов этих княжеств.

Франция активно поддерживает идею объединения после 40-х годов XIX века, привлекает на учебу в своих университетах и финансирует революционно настроенную либеральную молодежь. В 1856 году на Парижском конгрессе французы открыто продвигают идею объединения. В этот время вместо Михая Стурдзы на престол в Молдове был посажен Григорий Александр Гига, который прошел французскую «школу-революционеров» и был унионистом. В Молдове активно стали продвигать идею унири.

Резкий разворот: как государственник стал унионистом

На Парижском конгрессе решили объединить княжества следующим путем: провести в каждом из них выборы и организовать временные диваны, представители которых должны были поддержать идею объединения.

В 1857 году выборы состоялись. В Цара Ромыняскэ предсказуемо победили унионисты, получившие подавляющее число депутатов местного парламента. А вот в Молдове унионистам во главе с Михаем Когылничану, Василе Александри, Александру Иоаном Куза противостояла часть госаппарата во главе со сторонниками бывшего господаря Михая Стурдзы. Главными идеологами сторонников молдавской государственности были Николай Истрати и Георге Асаки, последний был одним из образованнейших людей Молдовы. Знаменитый писатель и драматург, создатель первой молдавской академии и первой газеты, открыл более 230 школ, проработал в госаппарате более 30 лет. Асаки стал во главе сил, отстаивающих государственность Молдовы, имевшую свою историю и традиции.

Против объединения молдаване выступали и по той причине, что новую страну планировалось назвать Румынией. Государственников поддержали на выборах, они получили подавляющее большинство мандатов. У унионистов в новом диване было всего два голоса. Однако выборы в июне 1857 года объявили фальсифицированными.

Первыми затрубили об этом французские дипломаты. Их поддержали унионисты. Во главе Молдовы тогда правил каймакам (так назывался временный правитель, назначавшийся султаном в отсутствие господаря) Николай Вогориде. Он был антиунионистом, и появились подозрения, в том числе и у России, что выборы он сфальсифицировал. Однако каймакам упорствовал, утверждая, что выборы были честными, и отказывался проводить новые. Но через месяц Вогоридe неожиданно поменял свою точку зрения на диаметрально противоположную и согласился на новые выборы. Были разные предположения по поводу того, как его убедили – подкупом, шантажом или иным способом. Прямых доказательств нет, хотя в дипломатической переписке есть косвенные доказательства в пользу этой версии.

Выборы прошли в сентябре того же 1857 года, абсолютное большинство получили унионисты. Это показалось странным даже французским и бельгийским дипломатам. Посол Бельгии писал: «…В рядах тех 80 членов, приверженцев унири, находится много тех, кто был избран на прошлых выборах и которых тогда называли сепаратистами. Подобному перевороту большинства… не следует удивляться, когда сам глава государства радикально и быстро сменил свое мнение…».

Спустя месяц румынский и молдавский диваны принимают решение об объединении и создании одной страны к 1859 году. Тогда же начали разрабатывать особый сценарий унири: унионисты осознавали, что идея объединения не имеет поддержки в молдавском обществе и может застопориться.

Ошибка молдавских государственников

В Молдове нужно было проводить выборы нового господаря. Был разработан план, получивший одобрение Франции, которая фактически управляла этим процессом. Предполагалось подобрать такого кандидата, за которого потом проголосовали бы и в Цара Ромыняскэ.

Между тем ни на одном из Парижских конгрессов 1856 и 1858 годов не шла речь о выборах одного и того же кандидата в господари в этих княжествах - говорилось только о создании некоторых объединенных государственных структур. Французы за спиной конгресса открыто продвигали курс унионистов: единое государство, единый господарь. На роль властителя был избран Александру Иоан Куза, который в то время был хатманом (министром обороны) Молдовы и имел значительное влияние в стране.

Молдовенисты-государственники совершили большую ошибку, выдвинув сразу четыре кандидатуры и не достигнув консенсуса по кандидатуре Михая Стурдзы, бывшего господаря Молдовы. Расколовшись, они так и не нашли единого кандидата. В результате 5 января 1859 года Куза избирается господарем Молдовы. За него проголосовало 48 из 85 депутатов Молдовы. 24 января того же года его избирают правителем Царя Ромыняскэ.

Избрание Кузы в Бухаресте происходило странно: здание дивана окружили многие тысячи вооруженных винтовками и кинжалами сторонников назначения Кузы господарем Валахии. «Если его избрали господарем Молдовы, пусть там и остается», - кричали митингующие, окружив здание в центре Бухареста, где должно было состояться голосование. Толпа кричала, что никто из депутатов не выйдет живым, если не проголосуют за эту кандидатуру. По такому сценарию Кузу избрали господарем и в Цара Ромыняскэ. Кто организовал сценарий давления на валашских (румынских) депутатов - можно только догадываться по косвенным уликам.

Первое упоминание о «чудовищной колалиции»

Господарь двух княжеств становится объединителем. Первоначально предусматривалось, что столица объединенного государства будет на границе княжеств в Фокшанах. Там до сих пор есть памятники этого периода. Предполагалось, что новая власть будет создаваться на паритетных началах, что с Молдовой будут считаться. Потом эту идею задвинули, и вина в этом самих молдаван, в том числе Михая Когылничану, который вместе с Александру Иоаном Куза мечтал о власти, а в конечном итоге уступил Молдову братьям валахам-румынам.

Лишь в 1859-1861 годах молдаване начали понимать, что их обманули. Часть боярства и местных депутатов выступили против унири, назвав ее аннексией Молдавского княжества. Многих согревала мысль о том, что Александру Иоан Куза родом из Молдовы и защитит интересы молдаван.

Следует признать, что господарь начал проводить демократические реформы, первая касалась агарной сферы. Но затем молдавские власти начали ограничивать власть церкви и менять религиозные каноны на западноевропейские. Проводником реформ стал Михай Когылничану, который на посту премьер-министра Молдовы обладал большой властью.

Когда стали формироваться структуры власти нового объединенного государства, обострился вопрос о месте в них молдаван. После того, как стало известно, что столицей нового государства будет Бухарест, вновь проявились промолдавские настроения. В 1864 году господарь ограничил права парламента в Румынии. В этих условиях среди молдавских бояр-консерваторов, у которых Куза забрал часть земель, возникло недовольство. Оно привело к созданию «чудовищной коалиции» с либералами. Любопытно, что именно в тот период впервые прозвучала такая формулировка.

Два года коалиция в диване сообща воевала с господарем, постоянно критикуя его и пытаясь ограничить его власть. В 1866 году по деликатным личным мотивам господарь был вынужден подписать отказ от правления. Фактически это был государственный переворот. Отстраненный от власти Куза был вынужден уехать. В апреле 1866 года в Яссах были организованы крупные волнения, вызванные желанием вернуть Молдове государственность, выйти из состава объединенной Румынии.

Только через семь лет после создания объединенного государства молдавские бояре и простые жители осознали, что они потеряли. Осознал это и митрополит Молдовы Кэлиник Миклеску, который, согласно молдавским традициям государственности, был вторым человеком по значимости в стране и замещал господаря в случае, если тот по тем или иным причинам не мог исполнять свои обязанности. После церковной службы 3 апреля 1866 года митрополит присоединился к двухтысячной толпе митингующих горожан, требовавших возвращения государственности Молдовы.

Сначала митрополита пронзили штыком, а потом он прятался в бочке

Все закончилось невиданной кровью. Для усмирения протестующих в центре Ясс молдаван из Валахии привезли два батальона вооруженных пехотинцев. Они получили жесткий приказ любыми путями подавить протест. Румынские солдаты пустили в ход оружие против безоружных людей. Погибли десятки, а по некоторым источникам - сотни людей. Штыковое ранение получил и митрополит Миклеску. Для новых румынских властей было важно запугать молдаван, чтобы те навсегда отказались от идеи возврата к своей государственности.

Жители Молдовы в той неравной бесчеловечной борьбе проиграли. Миклеску девять дней прятался в Яссах в бочке у писателя Иона Крянгэ, которого после тех событий арестовали и допрашивали. За решетку угодили Георге Асаки и триста других участников событий. Молдавский народ почувствовал себя побежденным.

Куза в то время находился в Германии, где скончался в 1873 году. Его похоронили на родине в селе Ружиноаса, впоследствии останки перевезли в Яссы. Говорить о том, что для него годы малой унири были трагедией, нельзя – он был умеренным унионистом и никогда ни о чем не жалел. Нам, молдаванам, нет большого смысла его героизировать. Но к этому человеку надо относиться с уважением – у него была идея, которой он добился мирными средствами. Совершили ли тогда ошибку, кто все поддерживал и финансировал - не нам на этом этапе судить.

Румыния как государство состоялось, она выстояла в течение 150 лет. А вот Молдова, к сожалению, после 1862 года потеряла свою государственность – одна ее часть объединилась с Румынией, другие части, Буковина и Бессарабия, оказались в составе других государств. Молдаване оказались разделены. Эти раны и сегодня дают о себе знать. Безусловно, и большая, и малая унири – наша общая трагедия, потому что каждый раз ликвидировалось государство Молдова.