СМИ Додона и Плахотнюка уличены в манипуляции общественным мнением

Исследование, проведенное Центром независимой журналистики, подтвердило факт манипулирования общественным сознанием со стороны СМИ, контролируемых Додоном и Плахотнюком.

Как отметила на проеденной в среду пресс-конференции директор Центра независимой журналистики Надин Гогу, подавляющее большинство молдавских средств массовой информации злоупотребляют политическими предпочтениями. Исходя из этого, делается вывод о том, какой политической силе принадлежит тот или иной телеканал или информационный портал.

Журналистская этика оценивалась по освещению наиболее ярких событий конца 2017 года. Среди них: назначения Еуджена Стурзы на пост министра обороны, интервью наемного убийцы Виталия Проки, Саммит Восточного партнерства, открытие Бюро НАТО в Молдове и подписание Соглашения о макрофинансовой помощи Молдове со стороны ЕС.

Согласно исследованию, чаще всего к манипулятивным приемам прибегают телеканалы, которые ассоциируются с политическими партиями: NTV Moldova и Accent TV (с Партией социалистов), а также Prime, Publika TV и Canal 2 - (с Демпартией). Чаще других, эти телеканалы «навешивают ярлыки, представляют информацию однобоко, а также преувеличивают значимость одних фактов в ущерб другим», отмечают представители Центра независимой журналистики.

Prime, Publika TV и Canal 2 в своих новостных выпусках пытались возложить всю ответственность за прекращение финансирования судебной системы на Либерально-демократическую партию. NTV Moldova и Accent TV осветили это событие однобоко, взяв комментарии только у членов ПСРМ.

Каналы демократов и социалистов раскрыли тему назначения нового министра обороны однобоко, каждая из сторон пыталась очернить другую. Jurnal TV посветил почти 75% новостного эфира (на следующий день после публикации интервью) новостям, связанным с интервью Виталия Проки, при этом не обеспечило право на реплику для людей, которые были упомянуты в этом интервью. Телеканалы демократов воспользовались приемом манипуляции, поместив портреты Проки, президента Игоря Додона и лидера Партии действия и солидарности на один коллаж, что могло создать ошибочное впечатление у зрителя. Эти же телеканалы в разной степени искажали события, затрагивающие саммит Восточного партнерства, макрофинансовую помощь и открытие Бюро связи НАТО в Кишиневе.

Авторы исследования рекомендуют Координационному совету по телевидению и радио обратить внимание на выявленные факты манипуляции и предпринять меры. Редакторам и репортерам телеканалов «следует вспомнить, что они работают на благо общества, а не политиков, при этом граждане должны информироваться из разных источников, чтобы избежать манипуляции».