Le Monde: Соцсети и сахар больше всего изменили общество

По мнению американского врача Роберта Ластига, профессора Калифорнийского университета, автора книг "Взлом американского сознания" и "Сахар, горькая правда", погоня за удовольствием, основанная на дофамине, является врагом счастья, которое зависит от серотонина. Интервью с экспертом записал журналист Le Monde Стефан Фукар.

"Счастье и удовольствие на самом деле не идентичны. Это различные, очень непохожие явления, и если мы этого не ощущаем, то главным образом потому, что индустрия продает свои товары или услуги, выдавая одно за другое. Я насчитал 7 существенных отличий между счастьем и удовольствием, легко понятных каждому", - сказал Ластиг.

"Удовольствие краткосрочно, счастье долгосрочно; удовольствие интуитивно, счастье духовно; удовольствия достигаешь, когда берешь, счастья - скорее, когда отдаешь; удовольствие можно получить в одиночку, счастье, как правило, достигается внутри социальной группы; удовольствие может достигаться благодаря различным веществам, а счастье - совсем другое дело. Высшее удовольствие может привести к зависимости - например, алкогольной, кокаиновой, никотиновой и в основном к поведению, способствующему добыванию немедленного удовольствия - это использование соцсетей или видеоигр, шопинг, игра, порнография... Для всего этого существует та или иная форма зависимости, однако это не имеет ничего общего с зависимостью от счастья", - поясняет он.

"Наконец, седьмое и последнее отличие в том, что удовольствие и счастье зависят от двух различных нейромедиаторов: дофамина для удовольствия и серотонина для счастья. Удовольствие и счастье локализованы в двух различных отделах головного мозга, мобилизуют два различных принципа действия и два разных типа рецепторов", - продолжает эксперт.

"Дофамин - исключительно "возбуждающий" нейромедиатор. Конечно, нейроны созданы для того, чтобы быть раздраженными - и, кстати, для этого у них есть рецепторы! Но и им нравится, когда их приятно щекочут, а не обращаются с ними грубо: когда возбуждающий нейромедиатор поставляется в больших хронических дозах, он становится нейротоксическим", - утверждает Ластиг.

"И как следствие, чтобы произвести тот же эффект, необходимо большее количество нейромедиаторов. Это универсальный механизм, называемый "толерантность", свойственный многим типам клеток, не только нейронам. В конкретном случае с дофамином, в человеческих категориях это означает, что все время необходимо больше того, что доставляет удовольствие, для достижения того же удовлетворения. Для получения того же воздействия требуется все больше и больше усилий. Таким образом, интенсивное и хроническое удовольствие приводит к зависимости", - указывает эксперт.

"Нейромедиатор, вовлеченный в ощущение полноты и удовлетворенности, серотонин, функционирует гораздо сложнее, чем дофамин", - отмечает Ластиг.

"Речь идет о потенциальном биохимическом антагонизме между дофамином и серотонином", - продолжает он.

"Существуют пути потенциального снижения серотонина. Например, когда вы находитесь в социальном взаимодействии с кем-то, обмен взглядами с этим человеком активизирует ваши так называемые "зеркальные" нейроны - нейроны сопереживания. Такой тип взаимодействия стимулирует синтез серотонина. Но если это взаимодействие происходит посредством такой социальной сети, как Facebook, с помощью "лайков", например, то оно активизирует контур поощрения, однако отсутствие визуального контакта оставляет зеркальные нейроны бесчувственными... Отсюда потенциальное снижение уровня серотонина и меньшая способность к удовлетворенности", - считает собеседник издания.

"В случае хронического стресса, связанного с вездесущностью отдельных технологий, в частности, телефона, стресс проявляется высвобождением гормона кортизола", - поясняет врач.

"В стрессовой ситуации вы больше склонны поддаваться искушению удовольствия и более уязвимы для зависимости. Все же будьте осторожны: зависимость и депрессия не одно и то же", - указывает Ластиг.

"Кроме того, эксперименты с животными продемонстрировали, что уровень кортизола снижается, когда происходит восхождение по иерархической лестнице внутри группы. Чем ниже иерархический уровень, на котором вы находитесь, тем более вы подвержены стрессу. Исследования показывают, что у шимпанзе, которым дали возможность самим присваивать себе кокаин, иерархически низшие особи становились явно более зависимыми, чем "альфа-самцы", - описывает ученый.

"Подобные показатели обнаруживаются и среди людей: как правило, самые бедные больше всего страдают от хронических болезней, связанных с пищевой зависимостью (тучность, диабет 2-го типа). Хронический стресс и дофамин: вот что сильнее всего изменило современное общество за последние сорок лет", - уверен Ластиг.