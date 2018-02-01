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Политика
Председатель Конституционного суда подал в отставку
01.02.2018

Тудор Панцыру подал в отставку с должности председателя и судьи Конституционного суда. В пресс-релизе ведомства говорится, что с 1 февраля до избрания нового председателя КС, временное исполнение обязанностей будет осуществлять судья Аурел Бэешу.

Незадолго до публикации пресс-релиза, пресс-служба учреждения оставила без ответа запрос IPN о подтверждении появившейся информации об отставке Тудора Панцыру. „На сайте Конституционного суда, который является единственным официальным источником информации о сообщениях для прессы Конституционного суда, такая информация отсутствует”, - отметил представитель пресс-службы.

Тудор Панцыру

На некоторых информационных порталах появилась информация о том, что и Михай Поалелунжь уйдет в отставку с должности председателя Высшей судебной палаты, чтобы быть назначенным на место Тудора Панцыру в Конституционном суде.

Тудор Панцыру был назначен конституционным судьей в феврале 2013 года, а председателем Конституционного суда в мае 2017 года, после того, как истек срок полномочий Александра Тэнасе.


 
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