Виталия Павличенко: Все правоцентристские проевропейские и унионистские партии должны сплотиться

Все партии, претендующие на то, чтобы называться правоцентристскими, будь то проевропейские или унионистские, должны сесть за стол переговоров с целью сплочения или координации своих действий, чтобы в 2018 году к власти не пришли левые силы. Такое заявление сделала председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Мы хотим иметь единый политический блок в преддверии выборов 2018 года, избирательный блок на выборах и большую унионистскую партию, чтобы присутствовала историческая преемственность. Мы начали дискуссии в этом направлении с некоторыми формированиями, обсуждаем этот вопрос с Европейским гражданским движением и считаем, что в условиях нынешней смешанной избирательной системы, которая уже окончательно утверждена решением Конституционного суда, все партии, претендующие на то, чтобы называться правоцентристскими, будь то проевропейские или унионистские, должны сесть за стол переговоров с целью сплочения или координации, чтобы в 2018 году к власти не пришли левые”, - заявила председатель НЛП.

Что касается диалога, начатого между НЛП и ЛП, то Виталия Павличенко надеется, что он будет продолжен, и политформирования достигнут соглашения.

Аналитик Корнелиу Чуря считает, что процесс сплочения должен привести к объединению унионистских партий. Есть три наиболее крупных лидера, в той или иной форме продвигающих унионизм: Михай Гимпу, Виталия Павличенко и Траян Бэсеску. „Процесс переговоров между этими тремя политформированиями, при широкой поддержке со стороны молодёжных организаций и других движений, может привести к этому объединению, совершенно необходимому для унионистов, но не только для них, чтобы проевропейские молдовенистские и унионистские силы получили ожидаемые результаты и имели большинство в парламенте”, - сказал Корнелиу Чуря.

По его мнению, для упрощения создания проевропейского парламентского большинства необходимо присутствие в парламенте унионистской партии, поскольку в настоящее время „наблюдается несовместимость между ДПМ и политическими партиями ПДС и ППДП, и в этих условиях необходима третья партия”.