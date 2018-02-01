Названы самые коррумпированные категории молдавских чиновников

Судьи и полицейские занимают печальное лидерство по коррумпированности среди молдавских чиновников. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют данные национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) за 2017 год, согласно которым зарегистрировано 119 фактов злоупотреблений судей и полицейских.

Согласно отчету, судьи и полицейские опередили представителей бизнеса (115), местной власти (100), работников медицины (30) и образования (16).

Следователи НЦБК раскрыли 881 преступление, из которых 698 - акты коррупции, 61 - отмывание денег. По категориям коррупционные преступления делятся на извлечение выгоды из влияния (209), пассивная коррупция (151), злоупотребление властью или полномочиями по службе (91).

Среди задержанных - 45 полицейских и 43 директора частных фирм и госучреждений, 34 таможенника, 17 примаров, 10 судей, девять следователей, четверо министров или замминистра.

Более 69 процентов всех коррупционных деяний совершается в Кишиневе и центральных районах страны, в Бельцах - 22, в Кахуле - 9 процентов.

В 2017 году из 1939 уголовных дел, находящихся в производстве НЦБК, 610 были завершены. Ущерб, установленный по ходу расследований, составил 47 миллионов лей, при этом на имущество фигурантов в 10 миллионов был наложен арест, а еще 2 миллиона возвращены добровольно.

Специалистами НЦБК за год проведены 842 экспертизы на коррупционность документов или действий подозреваемых.