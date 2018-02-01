Торговцы ликвидированного рынка «На Алешина» в Кишиневе: «Нас вышвырнули на улицу, как собак – придется уехать к черту из Молдовы!»

Как выяснилось, в последние дни существования рынка, вернее, ночи, участились случаи воровства дорогих товаров

Вчера, 31 января, когда я пришел сюда, продавцы торговали, покупатели покупали, сразу и не скажешь, что рынок доживает свои последние часы. Единственное, что могло насторожить, длинные ряды закрытых бутиков да горы снега, которые выросли в самых проходимых местах и которые никто не спешил убирать.

- Да, последний день работаем, - подтвердила мне Галина, торгующая цитрусовыми и овощами. - Завтра будем собираться, вывозить товар.

- Где будете торговать?

- На «Каля Басарабией», нам же там предложили места.

Действительно, еще в конце прошлого года торговцам на рынке предложили два варианта — перейти на «Каля Басарабией» или на чеканский рынок. Многие выбрали «Каля Басарабией».

- Не буду работать, буду тунеядствовать! - грустно пошутила женщина, торгующая солью-маслом-специями. - Я сама на пенсии, торговала, была прибавка к пенсии. Ничего, отдохну и опять пойду работать! Торговать снова буду.

В месте, где продают секонд-хэнд, народ оказался более разговорчивым.

- На Чеканы надо переходить, Рышкановка туда еще доберется, а на «Каля Басарабией» - я что-то сомневаюсь! - уловил я обрывок разговора.

- Конечно, здесь нам было лучше! - рассуждает одна из продавщиц. - На Рышкановке он был один-единственный, старый, еще с советских времен.

- А что, нас разве спрашивали?! - вступила в разговор еще одна продавщица, правда, бывшая, она ушла с рынка и работает в другом месте. - Пришли и как собак нас выкинули! В цивилизованном мире в любом микрорайоне есть рынок. А у нас — нет... Собаку хозяин зимой на улицу не гонит! Так, как поступили с нами, это бесчеловечно! У меня нет слов!

- Мы же сами делали эти бутики, мастеров вызывали, железяки варили, нанимали людей, платили им, крышу делали, - говорит третья продавщица. - Все купляли сами! А сейчас опять ищем человека, чтобы все разобрал, а на новом месте все то же самое делать придется... Тоже платить, и все за свои деньги!

- А зарабатывали мы тут две копейки!

- А может, стоило людей, покупателей спросить, где им удобно, чтобы был рынок? А ведь на этом месте очередной торговый центр построят!

- Нас тоже выгоняют! - говорит женщина, торгующая вином, солеными огурчиками и помидорами. - Буду на улице торговать! Я знаю, что на улице нельзя, а что делать?!

- Наши покупатели, особенно постоянные, тоже возмущены тем, что рынок закрывают! - делится со мной Ирина, она торгует игрушками. - А вы знаете, что наши места на «Каля Басарабией» еще не готовы? Нам придется месяца два не работать, до апреля. А на что прикажете жить?!

Как выяснилось, в последние дни существования рынка, вернее, ночи, участились случаи воровства. Несмотря на охрану, стали взламывать склады и воровать вещи. Ограбили таким вот образом продавца, торгующего вещами для дома, а также Андрея, который торгует секонд-хэндом. Продавцы грешат на охрану, поэтому стараются побыстрее вывезти товар.

- Придется мне его держать дома, - грустно говорит Ирина, оглядывая груды детских игр и кукол.

А пострадавший Андрей к пропаже товара относится философски:

- Украли одеяло за 1000 леев и дубленку за 800. Понимаете, власти к нам относятся, как к быдлу, мы для них расходный материал. Вот нас лишили работы, многие из моих коллег уже навострили лыжи за границу. Вместе с семьями уезжают. Неужели власти не понимают, что, создавая такие невыносимые для жизни условия, они буквально выдавливают людей из страны! Завтра здесь никого не останется! И что тогда власти будут делать?!

ЛЕОНИД РЯБКОВ