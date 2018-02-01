Мы нашли молдавскую мечту: Как я покупала в Италии дом стоимостью в 1 (один!) евро

Для этого корреспонденту «Комсомолки» пришлось связаться с мэром городка Оллолай на Сардинии

Новость о том, что на острове Сардиния (Италия) продаются дома за 1 евро, потрясла тем, что это было похоже на правду. Во-первых, потому что репортаж вышел в на известном канале CNN. Во-вторых, потому что городок Оллолай относится к исчезающим населенным пунктам. И мэр города, чтобы спасти местечко, в котором осталось всего около 1300 жителей, решил распродать брошенные дома. Эх, не добрался туда наш, молдавский мигрант. Самое время!

Буквально за несколько лет город «потерял» тысячу с лишним жителей. Молодежь уезжает в большие города, - проблема не только Италии, а детей рождается – по пальцам можно пересчитать. Деревня! И жители его решили – лучше продать дома за бесценок, чем вообще потерять город, славящийся своей древней историей.

Такой дом можно купить за 1 евро, но обязательно его потом отреставрировать. Фото: CNN

- Мы гордимся своей историей, - рассказал Эфисио Арбау, мэр Оллолая, в интервью CNN. - Мой крестовый поход должен спасти наши уникальные традиции от забвения. Гордость за наше прошлое - наша сила. Мы всегда были очень упорными людьми и не позволим нашему городу умереть.

Как выяснилось в ходе изучения темы, это далеко не первый итальянский город из вымирающих, но единственный, который ставит реально выполнимые условия.

Итак, на продажу выставлены 200 каменных домов в Оллолае. Покупая жилье за 1 евро, я беру на себя обязательство за 3-4 года его отремонтировать, что будет стоить около 25 тысяч долларов. Так как жилье в запущенном состоянии. Да, судя по фотографиям, некоторые дома – настоящие руины, без крыш и окон. Но при этом – с толстыми каменными стенами.

И что такое 25 тысяч долларов для нас, молдаван? Когда за эти деньги в Кишиневе даже двухкомнатную квартиру не купишь. Да еще и с мужем-строителем (если молдаванин – строитель!), который отремонтирует все сам.

А городок уютный, красивый, невероятно живописная природа, там делают сыр из овечьего молока, плетут корзины, да и до моря – всего около 90 километров. Красота!

Такими пейзажами заманивают в Оллолай. Фото: CNN

Первым делом я прошерстила сайты по продаже недвижимости. Никаких домов в Оллолае, вообще никаких! Пришлось отыскать страничку мэра Эфисио Арбау. Глава администрации Оллолае признается, что за первые сутки после выхода репортажа на CNN, он получил около 40 приглашений «подружиться» и сообщения от американцев. И плюс еще одно из Молдовы, от меня. На сообщения мэр ответил:

- Я лишь песчинка во Вселенском масштабе. У меня нет времени больше писать, меня ждет работа....

В общем, купить домик на Сардинии онлайн не получится.

Облом? Как бы не так! Написала горожанам. Они пояснили, что стоит для начала приехать в Оллолай, посмотреть, выбрать дом, - и можно покупать его за... 1 евро. И начинать собирать деньги на ремонт. Не всякого возмут в эту «деревню», хотят посмотреть в глаза покупателю: а сможет ли он полюбить Оллолай и чтить его традиции и историю!

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