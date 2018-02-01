Президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости разработки новой концепции Конституции. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал на своей странице в Facebook, что в среду обсуждал этот вопрос с бывшим председателем Конституционного суда Думитру Пулбере, председателем комиссии по вопросам конституционности и правам человека в рамках совета гражданского общества при президенте (на общественных началах).

"В ходе состоявшейся беседы обменялись мнениями относительно антиконституционных действий, направленных на подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности РМ, а также грубого нарушения Конституции страны как со стороны представителей некоторых государственных ведомств, так и со стороны сил унионистского толка на территории Молдовы", - отметил Додон.

Он сообщил также, что "обсудили порядок пересмотра решений КС в данном отношении и необходимость разработки новой концепции Конституции, которая соответствовала бы ситуациям высокой важности для государства".

"Нарушение Конституции унионистскими силами и гражданами других государств представляет собой беспрецедентное действие, подрывающее безопасность РМ, виновных в этом необходимо привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Додон.

На протяжении января местные советы в семи селах Молдовы приняли заявления о стремлении объединиться с Румынией. Эти заявления приурочены к 100-летию Великого объединения, которое сторонники объединения в Молдавии и Румынии отмечают в 2018 г. В среду президент Игорь Додон также распорядился созвать Высший Совет безопасности, чтобы "обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности РМ".