Филип: Тарифы на газ могут быть снижены на 20 процентов

Тарифы на газ могут быть снижены на 20 процентов. Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Павел Филип.

По его словам, еще в декабре он провел серию встреч с представителями министерства экономики и инфраструктуры, в ходе которых им было поручено провести анализ ситуации с тарифами.

"Мы провели, в частности, совместное заседание с министерством экономики и представителями Moldovagaz, которым показали расчеты правительства. У нас есть все возможности сократить тариф на газ до 20 процентов. Moldovagaz придерживается иного мнения, но решение в конечном итоге будет принято национальным агентством по регулированию в энергетике", - сообщил премьер.

По его словам, согласно законодательству тарифы устанавливаются в январе и действительны для всего последующего года. В связи с этим, он попросил представителей Moldovagaz компенсировать гражданам переплату.

НАРЭ в последний раз корректировало тариф на природный газ в январе 2016 г., уменьшив на 10,9% - с 6222 леев за тысячу кубометров до 5545 леев. При расчете тарифов НАРЭ приняло во внимание среднюю закупочную цену российского газа в 2016 г. в размере $199,72 за тысячу кубометров и курс в 21 лея за $1. Согласно регламенту, регулятор обязан пересматривать тариф, при изменении курса национальной валюты не менее 5% и стоимости закупаемого газа. С тех пор лей укрепился почти на 20%, а закупочная цена на российский газ сократилась до 174 за тыс. куб. м.