Парламентские партии – о смешанной избирательной системе

Мнения по поводу смешанной избирательной системы разделились. В то время как представители правящих партий считают, что она даёт гражданам возможность самостоятельно выбирать своих депутатов, некоторые оппозиционные партии утверждают, что смешанная система пропитана автократией. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Депутат от Демпартии Серджиу Сырбу отметил, что смешанная избирательная система предоставляет гражданам более широкий суверенитет, поскольку они смогут самостоятельно выбирать своих депутатов и не будут зависеть от решений партийных лидеров. Говоря о делегации Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), находящейся в Кишинёве с ознакомительным визитом, Серджиу Сырбу отметил, что члены делегации прибыли с целью оценить технические процедуры новой избирательной системы, а не для того, чтобы высказаться по поводу смешанной системы в целом. „Не исключаю того, что они дадут определённые рекомендации по улучшению и совершенствованию технических процедур и не станут высказаться относительно целесообразности системы. Хотя и могут присутствовать некие ссылки на заключение, сделанное в июне прошлого года, изменение избирательной системы является свершившимся фактом”, - сказал депутат.

Вице-председатель Европейской народной партии Молдовы Еуджен Карпов считает, что в настоящее время Молдове очень важно иметь независимые и сильные институты, которые обеспечивали бы всем участникам избирательного процесса их права в соответствии с законом.

В эфире этой же передачи депутат от ПСРМ Василе Боля сообщил по телефону о недовольстве социалистов тем, что для приднестровского региона и диаспоры было создано слишком мало одномандатных избирательных округов. „Впервые наши граждане из Приднестровья будут иметь своих делегатов в парламенте, где их голос будет услышан. Свои представители в парламенте будут и у диаспоры, и у национальных меньшинств. Поэтому в целом я считаю, что граждане увидят преимущества этой системы”, - сказал Василе Боля. По его мнению, в будущем эту избирательную систему необходимо улучшить.

Как заявил вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, когда смешанная избирательная система пропитана высокой степенью автократии, возникают проблемы. По его мнению, чтобы обеспечить себе более широкое присутствие в будущем составе парламента и быть уверенными в том, что они получат возможность управлять страной, ДПМ и ПСРМ согласились на то, чтобы перед Республикой Молдова закрылись несколько приоткрытых дверей.