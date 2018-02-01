Сильвия Раду пришла с проверкой в парк «Долина Роз»

Сильвия Раду займётся решением проблем, которые существуют в парке «Долина Роз».

Об это исполняющая обязанности мэра сообщила на своей страничке в социальных сетях после того, как пришла в парк с проверкой, передает publika.md

Она рассказала, что с просьбой вмешаться, к ней обратились граждане столицы.

Получив жалобы Сильвия Раду лично отправилась туда с проверкой. Она сообщила, что решение проблем станет приоритетом для неё. Также и.о. мэра выразила сожаление, что парк столько лет был заброшенным.

PUBLIKA.MD напоминает, ранее стало известно, что власти намерены восстановить освещение в парке. На капитальный ремонт электросетей муниципалитет выделил шесть миллионов леев. Проект уже готов, начать работы планируют в марте, а закончить осенью. Самое позднее - в ноябре.