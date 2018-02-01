Независимая газета: Молдова пошла по пути Крыма

Если республика объединится с Румынией, Донбасс может оказаться в России.

Все больше молдавских сел принимают декларации о присоединении к Румынии. Власти Молдовы на «ползучую румынизацию страны», как заметил депутат парламента Богдан Цырдя, не реагируют. Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила «НГ», что гагаузы в единую Румынию не пойдут, что подтверждено референдумом 2014 года. Не составит кампанию Молдавии и Приднестровье. Немецкий политолог Александр Рар сказал «НГ», что в ЕС не поддерживают идею объединения «двух Румыний», так как это расколет Евросоюз. Но если это все же произойдет, то «Приднестровье может уйти в Украину, а Донбасс останется России», пишет "Независимая газета".

Президент Молдовы Игорь Додон призвал защитить суверенитет страны: каждый день приносит новости о присоединении очередного молдавского села к Румынии.

На сегодня семь населенных пунктов из Единецкого, Штефан-Водского, Яловенского и Каушанского районов Республики Молдова (РМ) сделали соответствующие заявления. Сторонники объединения развернули гигантский румынский триколор на мосту через приграничную реку Прут. На обоих берегах Прута готовятся к 27 марта – эту дату в Молдавии и Румынии отмечают как праздник (в Румынии он государственный).

Сто лет назад, в марте 1918 года, молдавский совет страны – Сфатул Цэрий – принял декларацию об объединении с Румынией. К тому времени Бессарабия три месяца была оккупирована румынскими войсками. Спустя 22 года аннексированная территория была возвращена Советскому Союзу.

В Румынии существует план «Униря-2018» («Объединение-2018»). Недавно в Бухаресте была озвучена инициатива создать специальное министерство воссоединения. Бывший румынский президент Траян Бэсеску, активно занимающийся молдавской политикой, планирует участвовать в парламентских выборах в Молдове в нынешнем году как почетный председатель Партии национального единства. Мешает этому то, что Бэсеску лишили полученного ранее гражданства РМ. Это было сделано президентом Молдавии Игорем Додоном и подтверждено решением кишиневского суда. Но Бэсеску надежду на возвращение молдавского паспорта не теряет и приветствует парад деклараций молдавских сел. Он считает, как сообщают молдавские СМИ, что это может послужить основой для возвращения Молдавии в Румынию. Процесс, похожий на возвращение Крыма в Россию. Но если Крым ни Бухарест, ни Кишинев российским не признали, то свое – родное воссоединение приветствуют и оправдывают заранее.

Траян Бэсеску ранее заявил, что представит в парламент на рассмотрение законопроект об объединении Республики Молдова с Румынией. По его словам, законодательная инициатива будет основана также на 148-й резолюции США. «Инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, чтобы как только Молдавия объявила бы о своей независимости, рассмотреть право республики на объединение с Румынией. В декларации уточняется право страны на воссоединение с Румынией в соответствии с положениями статьи 1 Хельсинкского заключительного акта», – пояснил Бэсеску. Он убежден, что объединение двух государств может быть реализовано при условии, «если этого захотят молдаване и будет соответствующее решение парламента».

В Молдове большинство населения, как показывают социологические опросы, против объединения. Однако, если судить по документам и фактам, то за такой исторический поворот – члены Конституционного суда РМ (пять из шести судей – граждане Румынии), правительства: ряд министров – с двумя паспортами – молдавским и румынским, депутаты парламента – даже некоторые парламентарии из фракции социалистов, ратующих за сохранение молдавской государственности, оказались подданными соседней страны, то воссоединение с «матерью-Родиной» поддержит большинство представителей молдавских властей. Известно, что против – президент, но у него недостаточно полномочий, чтобы изменить ход событий. Повлиять на него могут сами люди, но никаких протестов в стране пока не замечено.

Очевидно, что Гагаузская автономия в Румынию не пойдет, но она защищена законом: в случае изменения Молдавией своего статуса гагаузы имеют право на самоопределение. Однако этот закон можно легко откорректировать, если этого захотят депутаты парламента РМ: для отмены данной статьи требуется простое большинство голосов. Видимо, учитывая данный факт, в Гагаузии четыре года назад провели референдум, на котором, как рассказала «НГ» глава автономии Ирина Влах, были поставлены два вопроса: «Хотите вы интеграции с ЕС или Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)? А также: вы за или против сохранения молдавской государственности?» «98% гагаузов проголосовали за ЕАЭС и 99% – за сохранение молдавской государственности. Так что для нас это вопрос решенный – мы остаемся в независимой Молдове», – объяснила башкан (глава администрации). Как член правительства РМ, Влах заметила, что не понимает молчания властей: «По поводу деклараций сел должны высказаться премьер и спикер парламента». При этом башкан высказала мнение, что надо проверить, кто на самом деле подписывал декларации об объединении с Румынией – сельчане или «проплаченные члены местных администраций». Влах считает, что парад деклараций выгоден Либеральной партии и ее лидеру Михаю Гимпу, который приветствовал сельские братания с румынами, перешедшими Прут.

Михай Гимпу утверждает, что Румыния имеет право претендовать на территорию Республики Молдова и объявлять ее румынской землей, сообщает издание adevarul.ro. «Румыния имеет право поставить вопрос о том, что это (Бессарабия) является румынской территорией по праву. Потому что не может 2/3 территории Молдовы и 2/3 граждан Молдавского княжества пойти и сформировать государство Румыния, а 1/3 – сопротивляться. Большинство всегда принимает решение по таким вопросам», – сказал в телеэфире Гимпу.

Германский политолог Александр Рар рассказал «НГ», что беседовал на тему возможного объединения Молдавии с Румынией с немецкими чиновниками. «Они сомневаются, что Бухарест пойдет на это, поскольку результатом станет трещина в Евросоюзе. Кроме того, Румыния – не Россия, она не сможет выдержать такого натиска, который оказывается на РФ – всем миром. Тем не менее кто-то пытается реализовать данный сценарий. И если объединение все-таки произойдет, то это будет казус, который окажется на руку Москве. Приднестровье в этом случае может уйти в Украину, а Донбасс – остаться в России. Или почему бы Приднестровью в этом случае не провозгласить себя независимым? Такой маловероятный, но все же не исключаемый совсем сценарий может оказать влияние и на карабахский конфликт», – полагает эксперт.

В то же время бывший вице-президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Караман считает, что «вопрос объединения Молдовы с Румынией может быть решен легко и быстро». Он сказал в интервью агентству Regnum, что «в рамках празднования 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии может быть проведено совместное или раздельное заседание парламентов Румынии и Молдовы, которые примут решение об интеграции территории Молдовы в состав Румынии».

Караман не согласен с мнением оппонентов, что «никто на это не пойдет, так как объединение – это дорогостоящий проект». Даже если желающих объединения меньше, они намного организованнее тех, кто не желает объединения. По его словам, «если здоровые силы в РМ не объединятся сегодня, завтра войска НАТО будут стоять на Днестре, напротив Приднестровья».