Минсельхоз Молдовы предлагает выращивать коноплю

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы намерено реабилитировать коноплю.



Ведомство вынесло на публичное обсуждение законопроект, в котором просит разрешить молдавским фермерам выращивать один из промышленных сортов конопли известный как Cannabis Sativa.

В Минсельхозе поясняют, что это растение может "обеспечить энергетическую независимость и устойчивое сельское развитие" страны.

В пояснительной записке, подписанной новым министром сельского хозяйства Ливиу Волкановичем, сказано, что коноплю незаслуженно обидели из-за экономических интересов группы людей.

"К сожалению, лишь несколько десятилетий назад из-за коммерческих соображений лоббистов, абсолютно иррациональных по отношению ко всему человечеству на планете, но мотивированным узким кругом влиятельных людей, был введен запрет на выращивание каннабиса", — говорится в документе.

В Минсельхозе также считают, что криминализация каннабиса привела к лишним тратам на борьбу с наркоторговлей, потому что промышленный сорт Cannabis Sativa ассоциируют с Cannabis Indica. Именно Cannabis Indica содержит повышенную долю психоактивного вещества — тетрагидроканабинола (ТГК), тогда как в Cannabis Sativa доля ТГК крошечная. Ведомство предлагает четко разделять эти два сорта и разрешить выращивание конопли с содержанием ТГК не выше, или равному 0,3% в сухой массе. Авторы законопроекта напомнили в том числе, о фармакологических свойствах этого растения.

"Ценность других терапевтических компонентов, особенно каннабиноидного масла и его эффект на здоровье человека были проигнорирован", — отмечают авторы проекта.

В Минсельхозе считают, что конопля как сельскохозяйственная культура может использоваться при производстве семян, муки, растительного масла, соломы и в текстильной промышленности. Профильное ведомство даже подсчитало минимальную выгоду, которую может получить фермер, занимаясь этой культурой. Отмечается, что самый простой урожай семян дает 700 килограммов на гектар, и приносит доход в размере пяти тысяч 100 евро. Еще 800 евро на гектар можно получить, переработав растительную массу в солому.