Инициатива ЛП по объявлению 2018 - годом объединения Молдовы и Румынии провалилась

Накануне парламентская комиссия по образованию, СМИ и культуре рассмотрела инициативу Либеральной партии объявить 2018 год – годом объединения Молдовы и Румынии в честь 100-летия “унири” от 1918 года. Законопроект вызвал бурные обсуждения депутатов, однако, еще более интересным выдалось голосование.

Против инициативы проголосовали 5 депутатов, в то время как в ее поддержку были отданы два голоса депутата ЛП и ЛДПМ. Еще двое – Николай Журавский и Дмитрий Дьяков – воздержались. Голосование последнего вызвало недоумение народных избранников, ведь Дьяков позиционирует себя государственником. Однако на вопрос, против ли он или воздержался, демократ ответить внятно так и не смог, размахивая, вместо этого, руками. – “Будем считать, что его не было в зале”, “Как говорит Мариан Ильич: “И так, и так”, – пошутили депутаты.

В итоге Дьяков признал, что он воздержался от голосования. Несмотря на это, инициатива либералов получила отрицательный вердикт комиссии.