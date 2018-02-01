Демпартия вытащила свой первый предвыборный козырь

Олег Волков

Как и предсказывали эксперты, власть начала пропагандистскую кампанию перед предстоящими в 2018 году парламентскими выборами с «козырного» снижения тарифов на газ. Пока, впрочем, это только обещание.

31 января на заседании правительства премьер-министр объявил о возможности снижения тарифов на газ.

«В декабре мы провели совместное заседание с министерством экономики и представителями «Молдовагаз», которым показали расчеты правительства, - сказал Филип. - У нас есть все возможности сократить тариф на газ до 20 процентов. «Молдовагаз» придерживается иного мнения, но решение в конечном итоге будет принято НАРЭ». «Добрый» премьер попросил агентство компенсировать гражданам переплату в счетах за январь.

Руководитель НАРЭ Тудор Копач сообщил после заседания, что в ближайшее время агентство рассмотрит возможность снижения тарифов на газ, не уточнив при этом конкретные сроки. Он сообщил, что для пересчета граждане должны будут обратиться с письменным заявлением к поставщику.

Эксперты неоднократно поднимали в прошлом году вопрос о чрезмерно завышенных тарифах на газ: они более чем вдвое превышают цену российского «Газпрома» и должны быть снижены на 40-50 процентов. Предсказывали, что снижение тарифов произойдет в 2018 году, чтобы перед выборами Демпартия смогла сказать, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Не исключено, что ближе к выборам газовые тарифы будут еще раз снижены, чтобы вышибить из избирателя слезу.

«Не надо быть наивными, - комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат. - Сказано ясно - провели встречи и оговорили вопрос снижения цен с минэкономики и «Молдовагаз». То есть изыскали возможность снизить цены без консультаций с поставщиком из Москвы, без Миллера. Значит, цена настолько завышена, что в предвыборный период можно отказаться от части воровского дохода. В целом это не что иное, как грубо завуалированное незаконное финансирование предвыборной кампании партии. И еще. Объявлено о возможном снижении цены до 20 процентов. Вспомните обещанную годом ранее валоризацию пенсий на 35-40 процентов. Сколько получилось в итоге? Вспомните и обещания МВФ насчет неких долгов за газ и электроэнергию, которые два министра и банкир обещали МВФ вернуть через повышение тарифов».

Лидер общественной организации «Salvgardare» Майя Лагута также считает, что снижение тарифа должно быть существенно большим, отразиться на стоимости тепла, товаров и услуг. По ее мнению, перерасчет за январь нужно провести автоматически силами поставщика.

«Новый тариф начнет действовать с начала этого года, - пишет Лагута на своей странице в соцсетях. - Те, кто уже заплатил по фактурам за январь, имеют право потребовать перерасчета. На мой взгляд, «Молдовагаз» должен автоматически сделать перерасчет, а не ждать письменных заявлений от потребителей. Ведь большинство людей ничем не интересуется и не потребует перерасчета, и внушительные суммы останутся на счетах поставщика газа. Это называется необоснованным обогащением. Я жду и соответствующего снижения тарифов на остальные услуги, находящиеся в зависимости от потребления газа. Также жду снижения цен на товары и продукты, себестоимость которых связана с тарифом на газ. И государство обязано это проконтролировать. Повышение благосостояния осуществляется двумя встречными способами: повышением зарплат, пенсий и снижением тарифов и цен».

НАРЭ в последний раз корректировало тариф на газ в январе 2016 года, уменьшив его на 10,9 процента - с 6222 лей за тысячу кубометров до 5545 лей. При расчете тарифов приняли во внимание среднюю закупочную цену в размере 199,72 доллара за тысячу кубометров и курс 21 лей за доллар. Согласно регламенту, регулятор обязан пересматривать тариф при изменении курса лея не менее чем на 5 процентов. С тех пор лей укрепился почти на 20 процентов, а закупочная цена упала до 174 долларов.