Нэстасе: Не так-то просто построить политический блок, основанный на честности

Андрей Нэстасе объясняет задержку в процессе создания совместного блока с Партией действия и солидарности Майи Санду тем, что не так-то просто сформировать блок, основанный на честности, характере и профессионализме.

Заявление было сделано в ходе передачи „Politica” на телеканале TV8, передаёт IPN.

Председатель ППДП признаёт, что всё могло быть сделано намного лучше. „Эта задержка вызвана тем, что имеются два формирования с одними и теми же целями, желаниями, устремлениями, но состоящие из разных людей, которые испытывают некоторую сдержанность. Не так-то просто выстроить блок, который ты хочешь видеть основанным и на честности, и на профессионализме, и на характере”, - пояснил Андрей Нэстасе. По его словам, процессы формирования такого блока весьма длительны, поскольку они основаны на разработке чётких механизмов назначения людей на должности.

Андрей Нэстасе говорит, что обсуждение вопроса о создании блока возобновится по возвращении Майи Санду из Брюсселя, где она находится с визитом. „Если этого не произойдёт в ближайшие недели, и если всё продолжится так же, как это было во время кампании к президентским выборам, то никто не помешает мне вновь настоять на своей позиции”, - отметил председатель ППДП.

По его словам, между ППДП и ПДС было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает паритет, равенство и взаимность. „Обе стороны будут настаивать на честности, профессионализме, характере, прочности, способности бороться, проводить политику и определённые нормы. Со стороны обеих команд, ППДП и ПДС, присутствуют добрые намерения, и близится тот день, когда появится и более успешная презентация для общественности”, - выразил уверенность лидер ППДП.