ЛДПМ: 94 процента примаров ничего не могут и полностью зависят от Кишинева

После 20 лет ратификации Республикой Молдова Европейской карты местного самоуправления, села и города нашей страны не развиты, не имеют рабочих мест и соответствующей инфраструктуры, заявил депутат ЛДПМ Юрие Цап в рамках пресс-конференции, передает IPN.

Юрие Цап сослался на недавнее исследование ИРСИ Viitorul, констатирующее, что Республика Молдова находится на краю второй волны миграции населения. По словам депутата, 94% из примэрий Молдовы не имеют потенциала, чтобы обеспечить предоставление услуг, за которые несут ответственность и полностью зависят от центральной власти. 85% из местных органов власти имеют не более шести сотрудников. „Как может примар, местный совет, не имеющие необходимых людей, обеспечить услуги, в которых нуждаются граждане?”,- задал риторический вопрос депутат.

По словам Юрия Цап, доходы местных органов власти, которые, согласно Стратегии реформы публичного управления, должны были расти, снизились. Этим ограничиваются права местных органов власти и подкупаются местные избранники. „Бюджет на 2017 год предусматривал 100 млн. леев для послушных местных властей. При уточнении бюджета, было выделено еще 100 миллионов. На 2018 год в государственном бюджете предусмотрено для этих органов еще более 100 миллионов”, - отметил депутат.

Юрие Цап добавил, что был принят ряд законодательных актов, ограничивающих независимость местных властей. На примаров были возложены обязанности без предоставления необходимых ресурсов специально для того, чтобы они были вынуждены обращаться за деньгами, и попали в руки к ДПМ, отметил депутат. По его словам, финансовая зависимость подчиняет местные органы власти, которые, став послушными властям, будут использованы в качестве административного ресурса на предстоящих парламентских выборах.

Депутат также сказал, что ЛДПМ обратится к организациям и примарам, чтобы они осознали свою ответственность и противостояли диктатуре со стороны власти, которая душит автономию и местную демократию. Депутат призвал их проявить характер и достоинство для того, чтобы обеспечить суверенный принцип народа.