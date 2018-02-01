Исследование: более 50% школьников и студентов прогуливают занятия

Более половины лицеистов и студентов позволяют себе пропускать занятия. Среди прогульщиков три четверти - юноши. Девушек - всего 25%. Таковы данные исследования, проведенного компанией Magenta Consulting.

Две трети прогульщиков - из зажиточных семей. А гимназисты и лицеисты прогуливают занятия чаще, чем студенты.

Реже всех прогуливают уроки и лекции молодые люди, которые четко определились с выбором будущей профессии.

В исследовании принимали участие 409 респондентов от 18 до 25 лет. Погрешность составляет 4,8%.

Опрос проводился с 9 по 18 июля 2017 года.