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Общество
Исследование: более 50% школьников и студентов прогуливают занятия
01.02.2018

Более половины лицеистов и студентов позволяют себе пропускать занятия. Среди прогульщиков три четверти - юноши. Девушек - всего 25%. Таковы данные исследования, проведенного компанией Magenta Consulting.

Две трети прогульщиков - из зажиточных семей. А гимназисты и лицеисты прогуливают занятия чаще, чем студенты. 

Реже всех прогуливают уроки и лекции молодые люди, которые четко определились с выбором будущей профессии. 

В исследовании принимали участие 409 респондентов от 18 до 25 лет. Погрешность составляет 4,8%. 

Опрос проводился с 9 по 18 июля 2017 года.


 
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