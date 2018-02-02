В Молдове будет разрешено выращивание конопли, проект

Проект постановления правительства, вынесенный на публичные обсуждения на particip.gov.md позволит выращивание конопли для производства волокна, биомассы, масла, продуктов питания и фармацевтической продукции. Для культивирования этого растения нужны будут разрешения, передает IPN.

В пояснительной записке отмечается, что внедрение предлагаемых решений может способствовать здоровому образу жизни. В старину конопля обеспечивала человеку растительные масла, одежду, экологические строительные материалы с антисептическими свойствами для строительства домов.

По коммерческим соображениям, в спекулятивных целях в мире был введен запрет на выращивание конопли. Китай, который сегодня является крупнейшим производителем продукции из конопли во всем мире, так же как и Канада, Голландия и др., которые проигнорировали запрет и остались на рынке, производит сегодня товары большого значения для устойчивого развития их экономик, уточняет министерство в пояснительной записке.

„Промышленная конопля может обеспечить, без сомнения, энергетическую независимость и устойчивое сельское развитие в странах, преимущественно аграрных, таких как Республика Молдова. Промышленная конопля имеет особенный промышленный и садоводческий потенциал”, говорится в пояснительной записке.

Если будет развита обработка конопли на волокно и семена, Молдова станет поставщиком и экспортером весьма востребованных производных продуктов на мировых рынках, которые растут с огромными темпами: фармацевтический, пищевой, текстильный, машино- и самолетостроение и других отраслей промышленности.