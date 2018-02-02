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Политика
Андрей Нэстасе заявил о задержке Майи Санду из-за бельгийского вояжа
02.02.2018

Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» рассказал, почему так и не произошло слияние с партией «Действие и солидарность» Майи Санду.

Между ППДП и ПДС было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает паритет, равенство и взаимность. Однако создание совместного блока затянулось. Андрей Нэстасе заявил, что это сложный процесс. 

По его словам, слияние весьма затратно и длительно по времени, поскольку нужно разработать четкие механизмы назначения людей. То есть, Нэстасе и Санду нужно договориться о том, как они будут делить должности и распределять силы. 

- Всё могло быть сделано намного лучше. Эта задержка вызвана тем, что имеются два формирования с одними и теми же целями, желаниями, устремлениями, но состоящие из разных людей, которые испытывают некоторую сдержанность. Не так-то просто выстроить блок, который ты хочешь видеть основанным на честности, профессионализме и характере, - заявил лидер ППДП. 

Отсрочка создания совместного блока связана с заграничной поездкой Майи Санду. Нэстасе надеется приступить к этому вопросу, когда Санду вернется из Брюсселя, где она находится с визитом.

- Если этого не произойдёт в ближайшие недели, и если всё продолжится так же, как это было во время кампании к президентским выборам, то никто не помешает мне вновь настоять на своей позиции, - пригрозил Нэстасе.


 
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