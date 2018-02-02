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Спорт
Молдавским спортсменам решили выдать на Олимпиаде 74 упаковки презервативов
02.02.2018

Участвующим в Олимпиаде в Пхенчхане спортсменам организаторы решили выдать рекордное количество презервативов - 110 тысяч упаковок.

Международный олимпийский комитет и организаторов Олимпиады в Пхенчхане обеспокоили беспорядочные половые связи молодых здоровых спортсменов. По этой причине каждому участнику, а допущено к играм 2925 спортсменов из 92 стран, организаторы Олимпиады выдадут 37 упаковок презервативов. Игры будут длиться 17 дней - таким образом, спортсменам предлагают заняться защищенным сексом два раза в день.

Средства для контрацепции будут находиться в специальных корзинках в мужских и женских туалетах в олимпийской деревне, а также в главном зале для журналистов и в медицинских центрах. Речь идет о 110 тысячах упаковок, что на 10 тысяч больше, чем раздавали во время Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

Молдову на Играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане, будут представлять два спортсмена. 21-летний Николай Гайдук выступит в лыжных гонках, а 20-летний австриец Кристофер Хорл, который выступает за Молдову последние полтора года, примет участие в соревнованиях по горным лыжам. Оба спортсмена готовились к Олимпиаде в Австрии, поскольку в самой Молдове инфраструктуры для зимних видов спорта нет. В Пхенчхане они, как и другие спортсмены, получат положенные им на двоих 74 упаковки презервативов.

Николай Гайдук

Кристофер Хорл горные лыжи


 
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