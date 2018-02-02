Посол США призвал местные власти противостоять давлению и запугиванию

Посол США Джеймс Петтит призвал местные власти Молдовы противостоять давлению и запугиванию, руководствуясь в своей деятельности принципом транспарентности и интересами граждан. Как передает "ИНФОТАГ", об этом дипломат сказал в четверг в ходе конференции, приуроченной ко Дню местного самоуправления и работника местного публичного управления.

По его словам, местным властям удалось доказать, что ответственное и открытое управление, основанное на нуждах граждан, приводит к улучшению жизни. Однако, к сожалению, Молдова опустилась в рейтинге государственного управления, особенно по части коррупции.

"Печально осознавать, что давление на местные власти широко распространено в Молдове. Это зачастую приводит к смене партийной принадлежности, что оказывает негативное воздействие на уровень доверия граждан, который с таким трудом добывался", - сказал дипломат.

Глава делегации ЕС в РМ Петер Михалко заверил примаров и председателей районов в том, что Евросоюз является надежным партнером в реализации интересов граждан РМ.

"Демократические изменения в стране возможны, но если они будут происходить во всех уголках государства, а не только на центральном или местном уровне. Мы считаем, что сотрудничество местных властей, гражданского общества и частного сектора может привести к эффективному местному развитию", - сказал дипломат.

Михалко призвал собравшихся к консенсусу на уровне местных властей, "чтобы данный период истории запомнился как период бурного развития, а у людей не появлялись новые причины для миграции, поскольку слишком многие уже покинули страну".

Дипломат напомнил, что при поддержке ЕС в РМ сотни тысяч граждан получили доступ к водоснабжению, инфраструктуре и к "зеленой энергии". Он посоветовал активизировать сотрудничество с населенными пунктами в Европе, которые могут стать надежным партнером по развитию.