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Общество
Директору интерната № 3 Игорю Сандлеру грозит пожизненный срок за торговлю детьми
02.02.2018

Директор кишиневского интерната №3 Игорь Сандлер, обвиняемый в торговле детьми, рискует провести остаток жизни за решеткой. Прокуратура передала уголовное дело в суд. Обвиняются директор и его сообщник, столичный бизнесмен. 

Правоохранительные органы установили, что Сандлер отправил бизнесмену ученика интерната для сексуальной эксплуатации. По информации прокуратуры, ребенок из социально уязвимой семьи с мая по сентябрь 2017 года жил в кишиневской квартире, там его заставляли вступать в половые связи. В сентябре 2017 года ребенка спасли и поместили под опеку компетентных государственных органов для оказания необходимой социальной и психологической помощи.

Портал CrimeMoldova обнаружил, что Игорь Сандлер ведет роскошную жизнь, у него есть несколько автомобилей и домов. Также выяснилось, что Сандлер жестоко обращался с воспитанниками интерната, которым руководил, и даже насиловал их. Более подробную информацию о его деятельности и имуществе можно найти в расследовании «По следам Сандлера: имущество, доходы и обвинения». 

Компетентные органы также расследуют эпизоды пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения воспитанников того же учебного заведения. Если вина Сандлера и его сообщника-предпринимателя будет доказана, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок. 


 
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