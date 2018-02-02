Шокирующая гипотеза в связи с отставкой Тудора Панцыру с должности председателя КС!

«Почему ушел с должности Тудор Панцыру, который является неподкупным человеком и убежденным унионистом? Он признал свою вину за то, что не позволил, чтобы запрос либералов об отмене смешанного голосования обсуждался публично, как то предусмотрено Конституцией. Таким образом, Панцыру признал правоту либералов», — пишет в своем личном блоге бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры либерал Юрий Киринчук.

«Панцыру не простой человек. Он был депутатом парламента в 90-х, был послом Молдовы в ООН. Его нечем шантажировать. Он человек с западным менталитетом. Эксперты Венецианской комиссии получили дополнительный предлог для аргументации провала смешанного голосования в Молдове, как о том заявили либералы. Запрос ЛП должен был быть предметом прозрачного публичного обсуждения с участием СМИ. Но этого делать не захотели, и в Брюсселе знают, кто виноват», — пишет он.

Юрий Киринчук считает, что «это, на самом деле, начало конца». «Отказ КС сообщить об отклонении запроса ЛП о неконституционности ввода смешанного голосования социалистами Додона и ДПМ стал полным провалом для правящей партии. В Молдове, как решили Дорин Киртоакэ и Дачиан Чолош, набирает обороты Малое Объединение. Это неизбежно приведет к Великому Объединению. Панцыру понял эту истину. Вместе за Объединение!», — отмечает цитируемый источник.

Кристина Пендя