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Политика
Либералы хотят добиться отставки Игоря Додона
02.02.2018

Либералы хотят организации референдума об отставке президента страны. Так они ответили на жесткую критику, которой Игорь Додон подверг местные власти нескольких сел, подписавших декларации об объединении с Румынией.

"Человек, который больше живет в Сибири, а не в Молдове, где его рабочее место, непрезидент Игорь Додон замахнулся дубинкой и угрожает народным избранникам. непрезидент Додон продолжает нарушать Конституцию, и его за это нужно наказать", - сказал председатель ЛП Михай Гимпу. 

Минувшей весной либералы тоже предлагали организовать референдум об отставке Игоря Додона. Они тогда заявили, что президент Молдовы нарушил Конституцию, поздравив тираспольского лидера Вадима Красносельского с победой на выборах в Приднестровье. Осенью депутаты ЛП вышли с инициативой в парламент, но их проект не набрал голосов. 

Молодые унионисты организовали перед резиденцией президента флешмоб. 

"В то время как в Приднестровье происходит, непонятно что, он дергает избранных демократическим путем мэров, которым люди отдали свои голоса", - сообщил глава ассоциации UNIRE-ODIP Влад Билецикй.

К участникам акции протеста никто не вышел. Не прокомментировали в пресс-службе президента и заявления либералов. 

В среду Игорь Додон объявил о намерении созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить действия местных советов. Также он потребовал вмешательства правительства и парламента. Декларации об объединении с Румынией до сих пор подписали советники из семи сел. Приурочили это к столетию присоединения Бессарабии к Румынии


 
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