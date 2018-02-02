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Политика
Снижение индекса демократии должно встревожить политический класс, мнение
02.02.2018

Снижение индекса демократии должно встревожить политический класс и общество в целом. До тех пор, пока Республика Молдова продолжает двигаться по пути европейской интеграции – в то пространство, где демократия находится у себя дома, это снижение является досадным фактом. Такое мнение было высказано в эфире передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передаёт IPN.

Политолог Анатол Цэрану считает, что снижение индекса демократии требует от политического класса определённого алгоритма поведения и действия, потому что, если эти отклонения продолжатся, то окажется скомпрометированным движение за европейскую интеграцию в целом. По его словам, это произошло из-за несоблюдения правил демократической игры во всей их полноте. Тот факт, что парламентское большинство было создано сомнительными методами, не могло не повлиять на восприятие ситуации внутри страны и за её пределами.

Политолог Корнелиу Чуря считает, что Республика Молдова всегда была несовершенной демократией. По его мнению, важно то, что Молдова остаётся демократией. „Говоря о гибридной демократии, мы понимаем, что выборы могут быть частично сфальсифицированы, но у оппозиции всё равно есть шанс победить по их итогам. Гибридная демократия в большей степени даёт преимущество тем, кто находится у власти, и создаёт неравное игровое поле для властей и оппозиции”, - говорит Чуря. Политолог считает, что Республика Молдова не могла оказаться отличной от Украины и Грузии, которые также являются гибридными демократиями.

Согласно Индексу демократии-2017, подготовленному британскими исследователями, в Молдове ситуация с демократией ухудшилось, перейдя от несовершенной демократии к гибридному режиму.


 
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