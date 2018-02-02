В 2018 году Молдову посетит ряд глав государств

В 2018 году Молдову посетят несколько глав государств. Первым, кто прибудет в страну в этом году, станет президент Беларуси Александр Лукашенко, который запланировал свой визит на апрель. Об этом сообщил президент Республики Молдова Игорь Додон в ходе передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

Глава государства отметил, что на май–июнь предварительно запланирован визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Игорь Додон сообщил, что вместе с президентом Турции он откроет отремонтированное здание Президентуры.

Глава государства также сообщил, что он ожидает подтверждения согласия на приглашение, направленное венгерскому президенту Яношу Адеру, который может посетить Республику Молдова сразу после парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 8 апреля.

Впервые Молдову может посетить президент Италии, Серджо Маттарелла, с которым, по словам Игоря Додона, молдавский президент ведёт переговоры.

Относительно поездок за рубеж глава государства отметил, что ему поступили приглашения посетить в этом году как европейские государства, так и страны Содружества Независимых Государств, а также Соединённые Штаты Америки, и он эти приглашения примет.