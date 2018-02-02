Рынок «На Алешина» получит по заслугам: Почему такие базары в Кишиневе нужно закрывать пачками и не жалеть об этом?

Жалеть-то и нечего — такие места городу только вредят.

Я отдаю себе отчет в том, что прямо сейчас на меня обрушится гнев народный и неистовый - от всех тех, кто слезы льет по закрытому рынку «На Алешина». Почему я со всем этим столкнусь? А потому что абсолютно убежден, что такие рынки городу не нужны, а людей, придерживающихся такого мнения, судя по комментариям в социальных сетях, меньшинство...

Опишу ситуацию, которая еще совсем недавно наблюдалась на другом рынке столице - он на улице Докучаева, на Телецентре. Еще несколько месяцев назад там все было ровно так же, как и «На Алешина»: ржавые прилавки, обилие самых разных товаров, прошмыгивающие между рядами дворняги, школьники, покупающие у глухонемого старика сигареты по лею за штуку, алкоголики, тусующиеся неподалеку, да лица без определенного места жительства, выпрашивающие списанный картон.

Теперь ситуация изменилась: на месте металлические коробок, в некоторых случаях «обшитых» вагонкой, появились современные торговые павильоны с отдельными входами, фонари, обновленный тротуар и парковочные места. И все, что напоминает но хаосе, который здесь царил несколько месяцев назад, - несколько торговцев, которые по инерции приходят к Палубе (так в народе зовется один из магазинов благодаря внешнему виду), чтобы торговать молоком, творогом и овощами.

C 1 февраля рынок "На Алешина" в Кишиневе больше не работает! Продавцы попрощались с покупателями.

Разница между «было» и «стало» - налицо. Так зачем нужны эти развалины, аналогов которым нет в мире (и это не повод для гордости). Рынки под открытым небом существуют в Европе, но ничего подобного там нет - нет хотя бы этой антисанитарии. Так за что мы цепляемся, уважаемые? О чем жалеем?

Многие не понимают масштаб бедствия. Но чтобы его осознать — взгляните на все эти рынки, сфотографированные с высоты птичьего полета: это же разваливающиеся хибары, которые портят облик города. И культового в них ничего нет! Не выдумывайте.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ