Только не рассказывайте об этом молдавским политикам: Как Запад учит граждан Молдовы русский любить

Где бы вы не оказались, языковой вопрос нигде не встанет — он муссируется так остервенело только у нас в стране

Так уж вышло: в Германии живет множество моих знакомых. Земли разные, города, естественно, тоже, но неизменно одно — их восторги относительно местной системы государственных услуг. Перескажу вам недавний рассказ.

Моя знакомая проходила медобследование — как румынский гражданин. Сама — из Кишинева, сейчас живет в городе на 100 тысяч населения в центральной части страны.

- Врач хотел выписать мне заключение. Увидев мой паспорт, спросил: выдать мне его на немецком или на румынском. Я обалдела! Сам он немец, румынского не знает, но для понимания между врачом и пациентам здесь отдают документы на перевод, и это абсолютно нормально! - рассказывает моя знакомая.

Я, слушая ее, обалдел не меньше. И предположил, что была бы она гражданином России — с таким же успехом предложили бы выписку на русском. Красота, демократия...

И тут же всплыли перед глазами картины собственного опыта: семейные врачи, которые готовы принципиально говорить на румынском, которые отказываются периодически расшифровывать диагноз. Предлагают исключительно дорогие препараты для лечения, получая свой процент с контракта с фармацевтической компанией. Вспоминаются бесконечные очереди, споры и возмущения — в том числе из-за языка. И это спустя девять лет шагания по европейскому пути...

Мой коллега мне рассказывал о своем родственнике, который учит в Швеции румынский язык - в малюсеньком городке. Там для создания группы всего шесть запросов нужно, и учителя пришлют, в какой части страны он бы не находился. Опять же — все для удобства граждан.

Так происходит в Европе прямо сейчас, пока вы читаете эту заметку. А у нас... снова спорят о языке. В больницах, школах, соцсетях — везде! И не только на бытовом уровне, но и, например, в парламенте, в муниципальных советах, государственных учреждениях.

Понимаете, дело же не только в госуслугах, которые часто упираются в финансирование, дело в самом отношении к людям. Там, на Западе, врач — лечит, политик думает о том, как улучшить жизнь граждан, мэр — о том, как благоустроить вверенный ему город. А у нас появляются Дорины Киртоакэ, которые поют на центральных площадях румынские гимны и списывают все беды на «советское наследие». В общем, любят у нас заниматься демагогией — а ведь куда многообразнее, терпимее и гуманней.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ