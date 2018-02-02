Примары обвинили правительство Молдовы в запугивании их по политическим мотивам

В присутствии посла США примары обвинили правительство Павла Филипа и правящую партию в запугиваниях и угрозах политических репрессий.

Премьер-министр столкнулся с бунтом глав местного самоуправления. На ежегодном Дне местного самоуправления примары обвинили Филипа в давлении по политическим мотивам и торможении реформы местного самоуправления.

Прием в Кишиневе так бы и остался обычным протокольным мероприятием, если бы не выступления нескольких примаров. Представители местных властей прямо заявили, что Филипп и его коллеги игнорируют их требования. Присутствующий на мероприятии посол США в Молдове Джеймс Петтит призвал примаров и правительство вести настоящий диалог с местным населением, особенно по вопросам, которые волнуют людей.

- В местном государственном управлении Республики Молдова установлено состояние запугивания и общего страха. И я это чувствую, дорогие коллеги. Я не хочу, чтобы в моей стране было страшно. Давайте продолжим процесс децентрализации и предложим как можно больше услуг на местном уровне, - заявила примар села Челемет Чимишлийского района Татьяна Бадан.

Примар Костешть Наталья Петреа завила, что правительство в сфере местного самоуправления работает вхолостую: принимаемые наверху решения не могут быть реализованы на местах в силу слабости местного самоуправления и отсутствия достаточных бюджетов.

- Необходимо развивать местную государственную администрацию и привлекать всех специалистов, если мы хотим меняться, потому что на центральном уровне принимаются парламентские законы, принимаются решения, принимаются механизмы, но они должны иметь механизмы для их реализации, - заявила примар Костешть.

Павел Филип в ответ на эти обвинения заявил, что у самого правительства есть проблемы с кадрами из-за низких зарплат. Он сообщил, что летом в парламенте будет рассмотрен законопроект, подразумевающий внедрение новой схемы оплаты труда в госсекторе