Бэсеску душит Санду и Нэстасе в объятиях

Не секрет, что унионисты Молдовы ненавидят Траяна Бэсеску, и он отвечает им горячей взаимностью

Словно викинг, Бэсеску высадился в прошлом году на левом берегу Прута и с гиканьем кинулся на лужайку, где мирно, потряхивая жирными хвостиками, пощипывали электоральную травку местные лидеры про-румынских партий. Получилась суета, скандал и переполох.

Для молдавских правых, которые традиционно заигрывают с радикальными унионистами, Бэсеску – страшный конкурент.

Во-первых, экс-президент Румынии — политический тяжеловес, который сомнёт любого политика-униониста в Молдове, как танк жестяное ведро. Во-вторых, попытка не попасть под гусеницы, вступив с Бэсеску в союз, ни к чему не приведет.

В случае с Бэсеску посылы типа "давайте объединим усилия ради Объединения" не работает. Он – солист, в хоре никогда не пел и не собирается. Никакие союзники на подтанцовке ему не нужны, потому что они могут только убавить Бэсеску голоса "за", однако при дележе поствыборной добычи потребуют равную долю.

Ну и, прорывается, конечно, раздражение. Майя Санду как-то даже заявила, что у Бэсеску нет никакого плана "унири", дав понять, что тот просто гоняет воздух, словно вентилятор.

Как поступил бы простоватый политик-унионист из Молдовы? Обиделся и наговорил бы в ответ глупостей, опозорив себя на весь свет. А как поступил Бэсеску? Лучезарно улыбнулся и просто сказал правду — Санду и Нэстасе такие клятые унионисты, что дяде Мише Гимпу до них еще расти и расти.

На днях Бэсеску публично заявил, что готов сотрудничать с партиями Санду и Нэстасе, потому что они стоят на общей идейной платформе. "Вместе мы можем создать открытую платформу для тех, кто согласен поддержать идею унионизма", – заявил он.

В политике это называется "душить в объятиях", потому что и Майю Санду, и Андрея Нэстасе обнимашки с Бэсеску ужасно компрометируют. Более того, загоняют в ловушку.

Выступить, так сказать, с ответным тостом и принять приглашение Бэсеску — нельзя. Санду и Нэстасе пытаются привлечь на свою сторону широкого избирателя, и если их загонят в тесное стойло конкурента-униониста, то там они и найдут свою политическую смерть. И угадайте, кто тогда заберет их избирателей? Кроме того, и у Санду, и у Нэстасе на Западе – свои покровители, которые плохо сочетаются с Бэсеску.

Публично отказаться от приглашения – тоже нельзя. Потому что это значит повернуться спиной как к Румынии, так и к тем процентам избирателей, которые унионисты традиционно берут на выборах. Через минуту после того как Санду и Нэстасе заявят, что не хотят иметь с Бэсеску ничего общего, об этом будут говорить на всех телеканалах Румынии. Вообще, экс-глава румынского государства на Западе обладает медиа-ресурсом несравнимо более мощным, чем у всех правых политиков Молдовы, если даже они объединятся. Шахматист сказал бы, что Бэсеску загнал Санду и Нэстасе в положение "цугцванга", когда любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

Санду предприняла довольно неуклюжую попытку выкарабкаться из ловушки. В ходе одной из телепрограмм она сказала, что, конечно же, готова сотрудничать на платформе "общеевропейских ценностей". Знаете, если Санду думает, что Бэсеску позволит ей "отболтаться" евроценностями и даст сорваться с крючка, то она сильно ошибается. Улыбчивый домнул Траян будет похлопывать ее по голове со словами "хорошая, хорошая унионисточка", пока эти слова не отпечатаются в сознании каждого избирателя.

Андрей Нэстасе, в свою очередь, отгородился молчанием. Но надо ясно понимать, что отмолчаться у Санду и Нэстасе тоже не получится. Раз нащупав слабое место противника, такой опытный человек, как Бэсеску, будет лупить и лупить в одну точку, пока там не образуется зияющая дыра.

В общем, для Майи Санду и Андрея Нэстасе стало превеликим благом, когда Траян Бэсеску лишился молдавского гражданства. Хотя забавнее всего прозвучало на редкость откровенное заявление… Нет, не одного из этих полоитиков, а Михая Гимпу, который, к всеобщему удивлению, горячо поддержал санкции в отношении экс-президента Румынии.

"Не знаю, что там делается в Румынии, есть или нет у Траяна Бэсеску уголовные дела… Наши законы четко определяют, кто может иметь гражданство. А закон есть закон", — сказал Гимпу.

Из всего, что могло быть сказано в адрес Бэсеску, откровеннее прозвучали бы разве только слова "Кто ты такой? Откуда ты взялся? Я тебя не знаю. Иди…"

Федор Ларионов