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Спорт
Кто будет представлять Молдову на зимней Олимпиаде
02.02.2018

Горнолыжник Кристофер Хорл и лыжник Николай Гайдук будут представлять Молдову на Олимпийских Играх в Корее, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Для обоих это будут первые Игры в карьере.

Рассказываем о наших спортсменах. И смотрим их инстаграмы!

Николай Гайдук

21-летний Николай Гайдук, призер европейских соревнований, выступит в лыжных гонках.

Родился Николай 23 июля 1996 года в Унгенах. Тренировался в спортклубе «Динамо» в Кишиневе. Его мировой дебют в биатлоне состоялся на Чемпионате Европы по биатлону 2012 года, который проходил в Осрблье. Спустя год он принял участие в Чемпионате мира по биатлону среди юниоров 2013 года в австрийском Обертиллиахе.

В лыжных гонках Гайдук участвует с 2011 года. Одним из главных его достижений (не считая Олимпийских Игр) стало участие в Чемпионате мира по лыжным видам спорта 2013 года.

К своей первой Олимпиаде Николай Гайдук готовится в Австрии, поскольку в Молдове инфраструктуры для зимних видов спорта нет.

Кристофер Хорл

20-летний Кристофер Хорл – австриец по национальности – представит Молдову в соревнованиях по горным лыжам. За Молдову он выступает последние полтора года, а тренироваться продолжает на родине.

Хорл был одним из самых перспективных молодых спортсменов Австрийского лыжного союза в течение многих лет, но в марте 2015 года он получил серьезную травму, после которой собирался закончить карьеру.

Предложение представлять Молдову Кристофер Хорл получил вскоре после падения. Два года он не учавствовал в соревнованиях, и только прошлым летом ему разрешили вернуться в большой спорт. В начале этого года Хорл дважды выиграл национальные соревнования в Чехии, став первым в скоростном спуске и супер-гиганте.


 
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