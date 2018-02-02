В Приднестровье узаконили майнинг криптовалют

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) узаконили майнинг криптовалют. Закон «О развитии информационных блокчейн-технологий» местный парламент принял вчера, а в силу он вступит в ближайшее время. Президент ПМР Вадим Красносельский, инициировавший принятие закона, сказал в интервью “Ъ”, что в республике рассчитывают на российских инвесторов. Первым из них может стать основатель компании «Русский экспорт» сын генпрокурора РФ Игорь Чайка.

«Мы посоветовались с людьми, понимающими в технологиях, и пришли к выводу, что нужна юридическая основа и технологическая база. Так и поступили: создали нормативную базу»,— прокомментировал “Ъ” принятие закона «О развитии информационных блокчейн-технологий в ПМР» приднестровский президент Вадим Красносельский.

В пояснительной записке к принятому закону говорится, что его цель — развитие «отрасли информационных технологий и привлечения инвестиций от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий». Закон предусматривает создание целевых свободных экономических зон (СЭЗ). Иностранные юридические и физические лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут стать резидентами СЭЗ без образования юрлица на территории ПМР. Комфорт инвесторам должен обеспечить льготный режим. Местные власти гарантируют резидентам СЭЗ беспошлинный ввоз оборудования и беспрепятственный вывоз имущества, максимальное содействие в области энергоснабжения. На услуги естественных монополий, к которым, судя по всему, относятся электрогенерирующие предприятия, могут быть установлены специальные тарифы.

Майнинг криптовалют требует значительных энергозатрат. Но в Приднестровье с электроэнергией проблем нет. «Мы энергогенерирующее государство, есть где брать электроэнергию»,— заверил “Ъ” господин Красносельский.

В непризнанной республике действуют Дубоссарская ГЭС на Днестре (установленная мощность 48 тыс. кВт), три мини-ТЭЦ в Тирасполе, работающие на российском газе и принадлежащие холдингу «Шериф», а также Молдавская ГРЭС (принадлежит «Интер РАО» и тоже использует для генерации электричества российский газ). Приднестровье не платит за потребляемый газ «Газпрому», а долг, переваливший за $6 млрд, Москва записывает на Кишинев. Вадим Красносельский говорит, что энергетическая подпитка майнинговых ферм будет осуществляться за счет Дубоссарской ГЭС и трех ТЭЦ. В последнем случае, уверяет он, приднестровская сторона для генерации электроэнергии в целях майнинга будет использовать газ, который ей положен в качестве платы за транзит этого топлива из России (в долларовом эквиваленте это $25–30 млн).

От оценки инвестиционного потенциала будущих СЭЗ господин Красносельский пока воздерживается: «Рано говорить о цифрах. Я ими владею, но надо быть аккуратным. Это новый вид деятельности, который даже в РФ по большому счету еще не опробован». Инвесторов приднестровский лидер ждет из России. «Нас интересуют российские инвесторы, оттуда шли предложения и поступают до сих пор»,— отметил он.

В России одним из первых о потенциале «добычи» криптовалют в ПМР заговорил основатель «Русского экспорта» сын генпрокурора РФ Игорь Чайка. Прошлой осенью он посетил Тирасполь во главе бизнес-миссии «Деловой России» и после встречи с руководством республики заявил, что там есть все условия для майнинга: высокоскоростной интернет и дешевая электроэнергия.

В беседе с “Ъ” господин Чайка сказал, что оказывает Приднестровью поддержку в рамках консультаций по стратегическим программам и экспертную помощь по законопроектам по линии «Деловой России». Законопроект о легализации майнинга криптовалют в Приднестровье, сообщил он, обсуждался во время его прошлогоднего визита в Тирасполь.

«Ряд членов “Деловой России” и я анализировали проекты по созданию майнинговой инфраструктуры в Приднестровье и ждали, когда вступит в силу закон. Теперь появились юридически обоснованные возможности пойти дальше в фактической части реализации проектов с криптой»,— сообщил Игорь Чайка.

Бизнесмен отметил, что с Вадимом Красносельским и главой правительства ПМР Александром Мартыновым была договоренность, что после легализации криптовалюты власти предоставят инфраструктуру для проекта. «Будем ждать от них предложения по площадкам для создания майнинговых ферм, мяч на их стороне»,— отметил господин Чайка.

Он сообщил, что такими проектами интересовались пять-шесть бизнесменов. Они обсуждали инвестиции в диапазоне от 5 млн до 15 млн руб. «Я ориентируюсь на среднюю цифру в районе 10 млн руб. Попробовать надо. Сразу много — страшновато»,— сказал он, добавив, что не принял окончательного решения о создании майнинговой фермы в ПМР и анализирует аналогичные возможности в Молдавии и России. «При всех прочих равных будем анализировать ситуацию, исходя из стоимости электроэнергии»,— пояснил он.