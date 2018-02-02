Задержанный год назад бывший адвокат Валериан Мынзат отбывает наказание в тюрьме Липкань и не нарушает режим содержания.

Мынзат обрел известность и за решеткой, там он получил статус «чёрта». Так в преступном мире называют заключенных, добровольно выполняющих различные работы в тюрьме или сотрудничающих с администрацией ради определенных поблажек.

Источники CrimeMoldova сообщили, что Валериан Мынзат впал в депрессию в первые два месяца после своего перевода в липканскую тюрьму в сентябре 2017 года, к сложившейся ситуации приспособился с трудом. Теперь Мынзат чувствует себя лучше и делит камеру с тремя другими заключенными.

Источники CrimeMoldova также сообщают, что Валериана Мынзата не посещал никто из мира элиты, с которыми он привык делать селфи на разных вечеринках: бизнесмен Андрей Гаргалык, находящийся под следствием и пребывающий в заключении за уклонение от уплаты налогов; митрополит Молдовы и Кишинева Владимир; депутат-демократ Серджиу Сырбу или Вера Морозан, сестра лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. Один из немногих посетителей Мынзата – его бывший подчиненный из адвокатской конторы.

Адвокат Мынзата Георге Амихалакиоае сообщил журналистам CrimeMoldova, что больше ничего не знает о своем бывшем клиенте, потому что тот не захотел продлевать контракт.

Офицеры НЦБК задержали Валериана Мынзата 2 февраля 2017 года в его офисе рядом с пенитенциарным учреждением №13 в Кишиневе. Офис, который находился над автомойкой, был открыт с большим размахом и освящен 19 января, всего за две недели до того, как звездного адвоката задержали.

Офицеры НЦБК обвинили Мынзата в том, что он обманул женщину на 20 000 долларов, пообещав помочь перевести ее мужа, который отбывал наказание за торговлю наркотиками, из России в Молдову. Мынзат отделался по этому делу лишь штрафом, выплатив жертве нанесенный ущерб и сотрудничая со следствием.

В апреле 2017 года Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор о лишении Валериана Мынзата свободы на 9 лет по другому делу: об участии в мошеннической схеме со страховкой. Валериана Мынзата 27 мая 2017 года задержали полицейские столичного района Чокана, когда он возвращался домой из магазина. Мынзат попытался сбежать от правоохранителей, перепрыгнув через перила. При этом он сломал несколько ребер и потерял зуб.

После задержания Валериан Мынзат был госпитализирован в тюремную больницу №16-Прункул. В августе 2017 года Верховный суд оставил в силе приговор о лишении звездного адвоката свободы на 9 лет. В начале сентября Мынзата перевели в Липкань.

Валериан Мынзат – родом из района Сорока. Он начал свою карьеру в полиции. Брак с дочерью судьи из Кишинева помог ему быстро подняться по служебной лестнице. В итоге он расстался с женой, предпочтя ей Кристину Фурдуй, дочь бывшего директора концерна Moldova Gaz. Валериан и Кристина, у которых есть дочь, не успели официально оформить свои отношения.

После того, как адвокат Валериан Мынзат был задержан, несколько человек пожаловались, что потеряли свои деньги, заключив с ним договоры о «решении своих проблем». Жительница Кишинева утверждает, что отдала Мынзату 5000 евро – «три за работу и две за успешное разрешение», чтобы выиграть судебный процесс по сносу незаконного строительства. Женщина проиграла суд вскоре после ареста Мынзата, а когда она попыталась вернуть деньги, потребовав их от Кристины Фурдуй, та в ответ ее послала лечиться в психбольницу.

Фото: deschide.md