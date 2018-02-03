Существует обещание политической поддержки для реформы юстиции, Министерство юстиции

Министерству юстиции обещана политическая поддержка и участие правительства и парламента для реализации судебной реформы. Об этом заявила глава кабинета министра юстиции Родика Секриеру в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

По ее мнению, реформа правосудия - это амбициозный план, который возможен только при условии существования политической и социальной поддержки. „Мы находимся в процессе постоянных дискуссий на уровне правительства, с премьер-министром, а на следующей неделе проведем консультации и с парламентом”, - сказала Родика Секриеру. Глава кабинета считает, что часть законопроектов уже разработаны и в ближайшее время будут представлены для консультаций с общественностью и рассмотрены в приоритетном порядке, как в рамках правительства, так и парламента.

Адвокат Вероника Михайлов-Морару заявила, что объявление Александру Тэнасе вызвало определенное удивление в контексте того, что общество разочаровано. Адвокат утверждает, что для тех, кто работает в данной области, объявление реформы принесло и надежду, даже если сроки для ее внедрения чрезвычайно сжатые. „Я думаю, что предложенный план является чрезвычайно амбициозным. Необходимость этих реформ является острой для нашего общества, они должны были быть сделаны намного раньше”, - отметила Вероника Михайлов-Морару. По ее словам, выявленные проблемы были озвучены и раньше, в том числе через громкие судебные дела.

Директор программ Центра юридических ресурсов Надежда Хриптиевски сказала, что объявленная реформа - это как глоток воздуха для системы и для общества. По ее мнению, в рамках Стратегии по реформе юстиции есть очень много неудач. „Проблемы были обозначены очень хорошо. У меня сомнения по поводу некоторых действий с точки зрения времени, потому что запланированы на очень короткий период. Это год выборов, и у меня большие сомнения насчет того, что парламент поддержит инициативы”, - отметила Надежда Хриптиевски.

20 января новый министр юстиции Александру Тэнасе заявил, что Закон об утверждении Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы был, в основном, неудачным и объявил о новой реформе юстиции.