Помощь США для Молдовы имеет целью развитие демократии, мнения

Финансовая помощь, оказанная Республике Молдова Соединенными Штатами Америки, имеет целью повышение уровня демократии. Такое мнение высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, передает IPN.

В ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, Вячеслав Ионицэ заявил, что в последние 20 лет в отношениях с США, самое главное это то, что США хотят поддержать преобразования в Молдове. С экономической точки зрения, Молдова не представляет никакого интереса для США, экспорт и импорт между двумя странами находится на уровне 2%. „Что касается финансовой помощи, которую мы получили от США, то она находится на уровне 20-25%”, - отметил эксперт.

По его словам, США оказывают финансовую помощь Республике Молдова потому что понимают, что в случае, если экономика государства слабо развита, то и уровень демократии ниже. „Американским инструментом развития демократии в Молдове является развитие частного конкурентоспособного бизнеса”, - считает Вячеслав Ионицэ.

Аналитик Анатол Цэрану считает, что американские политики внимательно наблюдают за Республикой Молдова. „Соединенные Штаты Америки предоставляют значительную экономическую помощь Республики Молдова именно для того, чтобы дать этому слишком длинному переходному периоду закончиться, и чтобы мы стали страной, которая способна строить самостоятельно свою собственную политику, а опасности, которые приходят с разных сторон и, в первую очередь, с востока, были остановлены”, - сказал аналитик.

Анатол Цэрану отметил, что помимо экономической помощи, США предоставили огромную политическую помощь Республике Молдова.