Европейский вектор в Конституции может быть введен для расширения электората, мнение

Введение европейского вектора в Конституцию может быть истолковано и как расширение избирательного бассейна. Председатель Центра инициатив и мониторинга органов публичной власти Ион Дрон выразил такое мнение в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

„Так как ЛДПМ местами распалась, указание европейского вектора может быть привлекательным пунктом для избирателей”, - отметил Ион Дрон. По его мнению, эта акция властей сделана и для того, чтобы понравиться европейцам, но это не будет иметь влияния на партнеров по развитию. „Для власти спасением была бы поддержка европейских партнеров, которые, по сути, не спешат поддержать ее”, - заявил Ион Дрон.

Юрист Павел Мидриган считает, что нынешней власти ничего предложить, поэтому хочет ввести европейский вектор в Конституцию. По его мнению, тот факт, что власти не спрашивают население о том, что касается изменений Конституции, не является нормальным, потому что власть представляет народ. „Мы предоставили им такие полномочия? Они спросили нас?”, - задался вопросу юрист.

Павел Мидриган считает, что изменение Конституции не даст, по сути, ничего Республике Молдова. Для достижения какого-то прогресса, необходимы конкретные действия.