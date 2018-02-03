Сергей Сырбу: у нас одна задача – донести наши идеи до каждого человека в каждом населенном пункте

В интервью для портала ТРИБУНА депутат-демократ Сергей Сырбу рассказал о визите в Кишинэу делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ, о том, когда ДПМ приступит к поиску кандидатов по одномандатным округам, каковы задачи минимум и максимум для демократов на парламентских выборах, а также о ряде других важных политических аспектах.

T.: Как Вы оцениваете визит в Кишинэу совместной делегации представителей Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ?

С.С.: У Республики Молдова уже сложились хорошие институциональные отношения с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия, ВК). Мы благодарны экспертам ВК за помощь, оказанную нам каждый раз, когда возникают вопросы чрезвычайной важности для развития правового государства. Визит экспертов, несомненно, положительное событие. Мы ответили на все вопросы о вводе новой избирательной системы и вопреки необоснованной критике оппозиции доказали, что уважаем мнение ВК и что рекомендации комиссии учтены.

T.: Что представители ДПМ обсуждали с экспертами?

С.С.: Этот визит был предпринят, чтобы дать оценку процессу создания и разграничения одномандатных округов. Мы обсудили критерии разграничения округов в стране и за рубежом, дали подробные ответы на вопросы о создании округов на левом берегу Днестра, в Гагаузии и за рубежом, а также об их соответствии международным стандартам. На встрече обсуждались такие вопросы как: состав и деятельность Национальной комиссии по разграничению округов, отказ оппозиции участвовать в этом процессе, важность участия представителей гражданского общества, экспертов, местной власти, представителей меньшинств и других специалистов в работе этой комиссии. Также мы обсудили точность данных в Государственном реестре избирателей, обновление данных о месте жительства избирателей, проблему большого количества наших сограждан за рубежом, и то, как правильно их учесть, и обеспечить им участие в выборах. В завершение встречи мы обсудили полномочия избирательных советов и судов во время предвыборной кампании. Это была конструктивная и полезная беседа.

T.: Члены инициативной группы по проведению референдума по вопросу отмены смешанного голосования не исключают, что снова вернутся к вопросу о проведении референдума. Каковы их шансы на успех?

С.С.: Мы уважаем право граждан на проведение референдумов. Не хочу комментировать шансы этого референдума. Во-первых, это десятки миллионов леев, которые могут быть спущены на ветер. Мы уже вступили в избирательный год, и нам следует учитывать рекомендацию ВК не вносить изменения в Кодекс о выборах менее чем за год до выборов. Более того, если следовать букве закона, на организацию референдума необходимо время, а сейчас это время совпадает с предвыборной кампанией парламентских выборов, что противоречит законодательству. Вместе с тем, считаю вопрос отмены смешанного голосования пустой тратой времени. Об этом я сказал и представителям ВК. Новая избирательная система уже в силе. Мы не будем пересматривать законодательство лишь потому, что есть несколько партий, которые не нашли других путей добиться популярности, кроме как воспротивиться желанию народа. Видимо, кроме этой идей, у них нет других планов, проектов, успехов. Люди хотели этого изменения, большинство людей хотят избирать депутатов напрямую и повысить уровень ответственности политиков. Наш долг защищать интересы граждан и этим мы и займемся.

T.: ЛП обратилась в КС с требованием отменить смешанную избирательную систему. Что Вы думаете об этом?

С.С.: Конституционный суд уже неоднократно высказывался по поводу избирательной системы. Первое такое решение было вынесено еще в 1998 году. Только в 2017 году таких решений было два. Первое – от 6 июня 2017 года, а второе – по запросу либералов – отклонено 15 декабря. КС уже высказывался на счет того, что изменение избирательной системы — право суверенного государства, а парламент – единственный орган, который вправе выбирать любую избирательную систему исходя их социальных, политических и прочих факторов. Эти решения КС свидетельствуют о том, что действия либералов не что иное как смехотворные попытки проявить себя.

T.: ПДС утверждает, что округа были созданы с нарушениями, и партия обратится в связи с этим в КС. Насколько обоснованы аргументы ПДС?

С.С.: КС уже высказался по этому поводу. Им незачем обращаться в КС, если они не хотят повторить судьбу либералов.

Эта партия – ПДС – когда говорит о нарушениях, лицемерит. Их неоднократно приглашали принять участие в работе комиссии. Они отказались, а теперь говорят о нарушениях. Это никуда не годится.

T.: Когда ДПМ приступит к поиску кандидатов по одномандатным округам?

С.С.: Сначала будут установлены совершенно четкие критерии отбора. Только лучшие станут кандидатами от ДПМ.

T.: Каковы задачи минимум и максимум для демократов на парламентских выборах?

С.С.: У нас одна задача – донести наши идеи до каждого человека в каждом населенном пункте. Очень важно, чтобы люди услышали нас, захотели узнать, кто наши кандидаты, и кого они могут выбрать, исходя из конкретных достижений каждого из них. В борьбе за голоса граждан недостаточно просто говорить, необходимо слова подкрепить делом, чтобы люди смогли сделать верный выбор и определить курс страны на последующие годы.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине