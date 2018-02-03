Как будут выглядеть паспорта нового типа, которые начнут выдавать с 5 февраля

Агентство государственных услуг с 5 февраля начнет выдачу паспортов нового типа.

Новые документы обладают более высокой степенью защиты и улучшенным дизайном. Их информационное содержание соответствует требованиям международных стандартов и законодательства в области защиты персональных данных. Они позволяют обработку биометрических данных и электронной подписи.

На новых паспортах граждан Молдовы появятся фотографии памятников и достопримечательностей страны, таких как: Триумфальная арка, Колокольня Кафедрального собора в Кишиневе, памятник Штефану чел Маре, здание Национального исторического музея, музейный комплекс Старый Орхей и Каприянский монастырь. Цена нового документа и срок его действия остались неизменными. Паспорта старого образца можно использовать до истечения срока годности.

Список необходимых документов и информации о процедуре, тарифы и пошлины для получения паспорта можно получить здесь или позвонив по номеру телефона 14909. Заявление на выдачу паспорта гражданина Республики Молдова может быть подано в любой сервис выдачи документов, удостоверяющих личность, независимо от места регистрации по месту жительства или по месту нахождения заявителя.

В связи с запуском в производство паспорта нового образца с 5 февраля прекращается прием заявок на услуги выдачи паспорта гражданина Республики Молдова в срочном порядке (1,3,6,24 часов)