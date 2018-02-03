3 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Как будут выглядеть паспорта нового типа, которые начнут выдавать с 5 февраля
03.02.2018

Агентство государственных услуг с 5 февраля начнет выдачу паспортов нового типа.

Новые документы обладают более высокой степенью защиты и улучшенным дизайном. Их информационное содержание соответствует требованиям международных стандартов и законодательства в области защиты персональных данных. Они позволяют обработку биометрических данных и электронной подписи.

На новых паспортах граждан Молдовы появятся фотографии памятников и достопримечательностей страны, таких как: Триумфальная арка, Колокольня Кафедрального собора в Кишиневе, памятник Штефану чел Маре, здание Национального исторического музея, музейный комплекс Старый Орхей и Каприянский монастырь. Цена нового документа и срок его действия остались неизменными. Паспорта старого образца можно использовать до истечения срока годности.

Список необходимых документов и информации о процедуре, тарифы и пошлины для получения паспорта можно получить здесь или позвонив по номеру телефона 14909. Заявление на выдачу паспорта гражданина Республики Молдова может быть подано в любой сервис выдачи документов, удостоверяющих личность, независимо от места регистрации по месту жительства или по месту нахождения заявителя. 

В связи с запуском в производство паспорта нового образца с 5 февраля прекращается прием заявок на услуги выдачи паспорта гражданина Республики Молдова в срочном порядке (1,3,6,24 часов)


 
Количество просмотров:
195
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.